Tuchel trifft wichtige Kane-Entscheidung

IMAGO/Marc Aspland

Thomas Tuchel übernimmt zum Jahreswechsel die englische Nationalmannschaft

Wenn Thomas Tuchel am 1. Januar seinen Job als englischer Nationaltrainer antritt, dürften sich bei den Three Lions viele Dinge ändern. Mit Blick auf Harry Kane vom FC Bayern setzt der neue Cheftrainer derweil auf Kontinuität.

Wie Tuchel am Rande der Auslosung zur WM-Qualifikation in Zürich verriet, wird der Angreifer auch unter ihm Kapitän der englischen Auswahl bleiben. Der Bayern-Star sei stets "ein Top-Kapitän" gewesen, betonte Tuchel. Aus seiner Sicht gebe also "keinen Grund, über eine Veränderung nachzudenken. Warum sollte ich das tun?"

Bei den Fans auf der Insel ist die Hoffnung groß, dass der 51-Jährige die stolzen Engländer endlich zum ersehnten Titel führt. Bei der WM 2026 will England zum ersten Mal seit 1966 wieder einen Pokal in den Händen halten.

Gleichzeitig soll Tuchel mit dem Fußball unter seinem Vorgänger Gareth Southgate brechen, der dem hochtalentierten Team stets biederen Pragmatismus verordnet hatte. Unter Southgate hatte es England zuletzt zweimal in ein EM-Finale geschafft. Zweimal ging man allerdings leer aus.

Halbes Jahr Pause nach dem Aus beim FC Bayern

Tuchel betonte, er habe sich auf die neue Aufgabe intensiv vorbereitet und sehe viel Potenzial. "Wir haben einige Entwicklungen angestoßen. Wir werden ab Januar viele Matches live sehen und mit den Spielern sprechen. Wir haben viele Pläne."

Mit der neuen Aufgabe, die er sechs Monate nach dem Ende seiner Amtszeit beim FC Bayern antritt, könne er nicht glücklicher sein, erklärte Tuchel weiter. "Es ist ein Privileg, dieses Amt auszufüllen. Ich bin sehr stolz - das ist mein Traumjob", sagte der frühere BVB-Trainer.

Der Weg zur WM-Endrunde dürfte Tuchel in den kommenden Monaten wohl kaum Probleme bereiten. In der Quali trifft man auf Serbien, Albanien, Lettland und Andorra.

Bundestrainer Julian Nagelsmann traut seinem Kollegen ebenfalls eine erfolgreiche Amtszeit zu. "Er wird das großartig machen. Er ist ein hervorragender Trainer", sagte der DFB-Coach am Freitag.