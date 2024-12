Anfang rechnet mit seinen Harmlos-Teufelchen ab

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Die Lauterer Leistung in Darmstadt trieb Markus Anfang Ratlosigkeit ins Gesicht

Statt mit einem Sieg in Darmstadt die Tabellenspitze der 2. Bundesliga zu erklimmen, geht der 1. FC Kaiserslautern am Böllenfalltor unter, wird bei der 1:5-Klatsche von den Lilien auseinander gerupft. Trainer Markus Anfang ist stocksauer - und spricht seinen Roten Teufeln gar die Platzreife ab.

"Wenn du dich so anstellst, hast du in der 2. Liga nichts zu suchen", wetterte Angang bei "Sky" und legte den Finger in die Lauterer Wunde. "Wir sind nicht am Mann, verteidigen nix - da musst du dich nicht wundern."

Besonders in der ersten Hälfte bekam der FCK in Darmstadt nichts auf die Kette, ließ sich von den Hausherren teilweise herspielen wie eine Schülermannschaft.

Anfang schonungslos: "Da hätten wir gegen jede Mannschaft verloren, weil wir die Grundtugenden nicht abgerufen haben". Und weiter: "Wenn ein langer Ball hinter die Kette reicht, um eine hundertprozentige Torchance zu haben - also mitlaufen kann man schon."

Kaiserslautern hat "die Qualität und Mentalität, um das rauszukommen"

Als "peinlich" und "nicht Betze-like" bezeichnete Verteidiger Jannis Heuer den Auftritt der Roten Teufel. "Das kann einem nur leid tun für alle, die den Fernseher eingeschaltet haben und die mitgereisten Fans." Die Lauterer müssten nun "eine neue Serie starten", so Heuer mit Blick auf die vier Siege vor dem Darmstadt-Debakel. "Wir haben die Qualität und Mentalität, da gestärkt rauszukommen."

Auch Anfang richtet den Blick nach vorne. "Wir gehen da gemeinsam durch", betonte er. "Die Jungs haben die letzten Wochen gut performt, heute war es keine Leistung - eine Entschuldigung an unsere Fans, die uns selbst bei 5:1 noch unterstützten. Wir müssen einiges in die Waagschale werfen, um gegen Köln ein gutes Spiel zu machen."

Der Trainer des FCK verließ Hessen allerdings nicht, ohne auch die Darmstädter zu loben. "Du spielst gegen einen Bundesliga-Absteiger, die haben Top-Qualität und werden sicher wieder um den Aufstieg spielen, die nutzen solche Chancen."