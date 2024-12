Aufgedeckt: Baumgart kassiert bei HSV-Aufstieg mit

IMAGO/Philipp Szyza

Steffen Baumgart könnte von einem HSV-Aufstieg finanziell profitieren

Steffen Baumgart hat nach seinem Aus beim Hamburger SV überraschend schnell bei Union Berlin unterschrieben. Beim HSV übernahm Merlin Polzin, der den Zweitliga-Dino nun endlich zurück in die Bundesliga führen soll. Klappt das, gibt es auch einen Geldregen für Baumgart.

Ein 2:2 gegen den FC Schalke 04 und danach stand fest: Steffen Baumgarts Tage beim HSV sind gezählt. In Hamburg entschied man sich später, dass Interimslösung Merlin Polzin die Mission Bundesliga-Rückkehr langfristig angehen soll.

Inzwischen ist der Hamburger SV nämlich der Dino der 2. Bundesliga: Kein Verein spielt seit so vielen Saisons in Folge im Unterhaus wie der HSV. Ein möglicher Aufstieg könnte für die Hanseaten aber teuer werden.

HSV: Zwei kostspielige Klauseln in Baumgarts Vertrag

Wie die "Sport Bild" berichtet, gibt es eine Klausel in Baumgarts Vertrag, laut welcher er bei einem Aufstieg eine Prämie erhalten würde. 75.000 Euro wären das, die sich wohl nochmal verdoppeln, weil diese auch ab 40 erreichten Punkten ausgezahlt werden müsste. Der HSV steht aktuell bei 28 Zählern, wird diese Marke also höchstwahrscheinlich erreichen.

150.000 Euro, die bei den Verantwortlichen aber wohl nicht für Sorgenfalten sorgen werden. Immerhin ist der Aufstieg die oberste Priorität und mit einem Geldregen verbunden, der die Prämienzahlungen an Baumgart bei weitem übersteigen würde.

Im Kader deuten sich unterdessen Veränderungen an. In der Rückrunde wird Neu-Coach Polzin wohl weiter nicht auf Levin Öztunali und Moritz Heyer setzen, die er nach seiner Amtsübernahme aussortiert hatte. Anscheinend will der 34-Jährige seinen Kader so klein wie möglich halten, weshalb sich derzeit auch keine Winterzugänge anbahnen.

Wegen der langfristigen Verletzung von Matheo Raab könnte zumindest bei den Torhütern noch Verstärkung kommen. Raab brach sich den rechten Handwurzelknochen und fällt noch einige Wochen aus.