Hick-Hack zu Ende? FC Bayern kurz vor Vertragsverlängerung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beim FC Bayern steht eine wichtige Vertragsverlängerung bevor

Beim FC Bayern laufen zum Saisonende Verträge von gleich mehreren Stammspielern aus. Nun sind die Münchner offenbar einen entscheidenden Schritt weitergekommen.

Der FC Bayern München steht kurz vor der Einigung mit Linksverteidiger Alphonso Davies über einen neues Arbeitspapier. Das berichten "The Athletic", "Sky" und Transfer-Insider Fabrizio Romano übereinstimmend.

Am Freitag sei es in neuerlichen Verhandlungen zwischen Bayerns Sportvorstand Max Eberl und Davies' Berater Nick Huoseh zu einer entscheidenden Annäherung gekommen. Laut David Ornstein von "The Athletic" gibt es nur noch "kleine" Unterschiede in den Erwartungen beider Lager.

Der neue Kontrakt soll bis 2029 gültig sein, laut "Sky" könnte letztlich aber auch ein Fünfjahresvertrag unterzeichnet werden.

Dass Alphonso Davies seinen auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängern könnte, hatte sich erst in den letzten Wochen abgezeichnet. Zuvor galt der kanadische Nationalspieler als Abschiedskandidat.

Vertrags-Hick-Hack beim FC Bayern

Der Grund: Die Münchner schätzten laut Medienberichten die Gehaltsvorstellungen des 24-Jährigen als viel zu hoch ein. Lange hieß es, der FC Bayern würde sein Vertragsangebot daher nicht noch einmal aufbessern.

Davies schien mit Real Madrid und Manchester United gleich zwei internationale Top-Adressen als Wechsel-Optionen in der Hinterhand zu haben. In den vergangenen Wochen erkalteten die Spuren zu Real und ManUnited allerdings zunehmend. In der Folge schien ein Verbleib wieder als durchaus wahrscheinlich.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte "Sky" allerdings berichtet, dass es zwischen Berater Huoseh und den Bayern-Verantwortlichen neue Spannungen entstanden seien, nachdem die Davies-Seite angeblich mit neuen Forderungen um die Ecke kam. Nun scheinen beide Seiten eine Lösung gefunden zu haben.

Alphonso Davies kam im Winter 2019 zum FC Bayern, wo er sich in Windeseile zur Stammkraft auf der Linksverteidiger-Position etablierte. Inzwischen ist er 56-facher Nationalspieler Kanadas.