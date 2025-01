Dynamo-Boss verkündet wichtige Transfer-Entscheidung

IMAGO/Lutz Hentschel

Dynamo Dresden will keine Winter-Transfers mehr tätigen

In der Winter-Transferperiode zeigte sich Dynamo Dresden sehr umtriebig. Mit Dominik Kother, Andi Hoti und Mika Baur fanden bereits drei Neuzugänge den Weg in die sächsische Landeshauptstadt. Weitere Verstärkungen werde der Aufstiegsaspirant aber nicht mehr unter Vertrag nehmen, so Sportchef Thomas Brendel.

"Wir werden nichts mehr machen. Es ist auf beiden Seiten nichts mehr geplant. Wenn ich so in die Mannschaft reinschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass dort noch jemand dabei ist, der eine Wechselabsicht hegt", stellte der 48-Jährige im Gespräch mit "Bild" klar.

Damit steht fest, dass auch die zuletzt als Abgangskandidaten gehandelten Paul Lehmann und Dennis Duah die Rückrunde bei Dynamo Dresden verbringen werden. In der Hinserie hatte das Duo keinerlei sportliche Rolle gespielt. Auch die Verletzungen von Jonas Sterner und Vinko Sapina wolle man nicht durch Neuzugänge auffangen.

Dynamo Dresden kann Ausfall "als Gruppe kompensieren"

"Wir rechnen damit, dass Jonas Sterner vielleicht schon im übernächsten Spiel gegen Aue zurückkehren kann. Das wäre früher, als wir eigentlich dachten. Es entwickelt sich bei ihm gut. Insofern müssen wir uns keine Gedanken machen. Auch den Ausfall von Vinko Sapina können wir als Gruppe kompensieren", sagte Brendel.

Eigengewächs Jonas Oehmichen soll nach überstandener Schulterverletzung ebenfalls in absehbarer Zeit wieder mithelfen könne, dass die Rückkehr in die 2. Bundesliga endlich gelingt. "Vielleicht dauert es bei mir noch schätzungsweise sechs Wochen!", gab der 20-Jährige ein Update, der damit allerdings den bevorstehenden Ost-Kracher am Samstag gegen Energie Cottbus verpassen wird.

"Wenn man jeden Tag bei der Mannschaft ist, kann man ein Gefühl sammeln - und da sage ich: es ist anders! Wir sind stark genug, um in die richtige Richtung zu kommen. Wir wissen, worum es geht und sind uns der Situation bewusst", stimmte Brendel das Team auf einen langen Atem im Aufstiegsrennen ein.