Enthüllt: Das verdient Deniz Undav beim VfB Stuttgart

IMAGO/Jan Huebner

Deniz Undav ist Top-Verdiener beim VfB Stuttgart

Deniz Undav ist binnen kürzester Zeit nicht nur zum absoluten Leistungsträger, sondern auch zu einem Gesicht des VfB Stuttgart avanciert. Diese Doppel-Rolle wird dem Nationalstürmer offenbar mit lukrativen Gehaltszahlungen versüßt.

Wie der "kicker" berichtet, soll der 28-Jährige mit seinem Gehalt ungefähr auf dem Level wie Ex-Sturmpartner Serhou Guirassy liegen, den es im Sommer zum BVB zog - und dieser soll beim VfB Stuttgart satte 5,1 Millionen Euro pro Jahr verdient haben.

Deniz Undav, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 datiert ist, dürfte damit der Top-Verdiener im Kader der Schwaben sein. Rekord-Transfer des Klubs ist er darüber hinaus: Knapp 27 Millionen Euro Ablöse flossen im Sommer an seinen Ex-Klub Brighton & Hove Albion, um seine Leihe in ein dauerhaftes Engagement zu verwandeln - eine Summe, die sich durch diverse Bonuszahlungen noch auf bis zu 31 Millionen Euro erhöhen kann.

Sportlich liefert Undav trotz verletzungsbedingter Zwangspausen in dieser Saison weiter ab im VfB-Trikot: Neun Treffer und drei Vorlagen in 21 Pflichtspielen stehen in seiner Statistik.

Deniz Undav kann sich Karriereende beim VfB Stuttgart vorstellen

Zudem geht der fünfmalige Nationalspieler als Führungskraft voran, auf dem Platz und daneben.

Nach dem eigentlich überzeugenden 3:1-Sieg in der Champions League bei Slovan Bratislava forderte er, die Stuttgarter müssten "früher Killer sein". Zudem kommentierte er die anhaltenden Wechsel-Gerüchte um Erfolgstrainer Sebastian Hoeneß, der unter anderem bei Bayer Leverkusen und bei RB Leipzig auf dem Zettel stehen soll, und erklärte, er sei "positiver Dinge", was einen Verbleib des 42-Jährigen angehe.

Für seine eigene Zukunft kann sich Undav inzwischen sogar ein Karriereende beim VfB Stuttgart vorstellen. "Ja, klar", antwortete er unlängst auf eine entsprechende Frage im "Sport Bild"-Interview. Er beschäftige sich derzeit "mit nichts anderem, da müssen sich die Fans keine Sorgen machen", beteuerte er.