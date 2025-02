So läuft die Sportvorstand-Suche des FC Schalke 04

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Jörg Schmadke ist wohl kein Kandidat beim FC Schalke 04

Nach der Trennung von Sportdirektor Marc Wilmots im vergangenen Jahr sucht der FC Schalke 04 nach Verstärkung für die Führungsetage. Ein neuer Sportvorstand soll den Umbruch bei dem Zweitligisten begleiten, bislang ist der geeignete Kandidaten allerdings nicht gefunden. Dass sich das trotz vier gehandelter Kandidaten zeitnah ändert, ist offenbar unwahrscheinlich.

Seit Monaten sucht der FC Schalke 04 nun nach einem Sportvorstand. Dieser soll spätestens im Frühjahr vorgestellt werden. Bislang ist laut "WAZ" aber noch nicht absehbar, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann. Zuletzt hatte S04-Aufsichtsratschef Axel Hefer im Dezember gegenüber "Sky" den aktuellen Stand vermeldet.

"Wir sind mit Hochdruck dran an der Suche. Weihnachten ist natürlich auch nicht die beste Zeit, um Termine aufzusetzen. Wir haben bisher gute Gespräche geführt, aber das ist ein Prozess. Für uns ist eben auch wichtig, dass wir den Richtigen finden", so der 47-Jährige. Zwischenzeitlich sah es so aus, als wenn Ex-HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer den Posten übernehmen könnte.

Bobic und Schmadtke beim FC Schalke 04 aktuell kein Thema

Der "WAZ" zufolge war der 61-Jährige gar der Top-Kandidat in Gelsenkirchen. Doch als der Name am Berger Feld die Runde macht, reagierten die Fans äußerst negativ, was die Bosse von einer Verpflichtung abrücken ließ, heißt es in dem Bericht der vereinsnahen Regionalzeitung weiter.

Ebenso unwahrscheinlich wie eine Beiersdorfer-Verpflichtung ist wohl auch, dass der ebenfalls gehandelte Fredi Bobic oder Manga-Förderer Jörg Schmadtke die offene Stelle bei dem Revierklub antreten. Aktuell seien sie keine ernsthaften Kandidaten beim FC Schalke 04, so die "WAZ" weiter.

Rachid Azzouzi, der zuletzt jahrelang erfolgreich bei der Greuther Fürth arbeitete, soll demnach hingegen durchaus ein Thema beim Zweitligisten sein. Der Name des 54-Jährigen, der bei den Franken im Oktober 2024 entlassen wurde, sei zumindest intern bereits diskutiert worden. Gespräche oder Verhandlungen habe es bislang aber nicht gegeben.