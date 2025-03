Dynamo Dresden behauptet Tabellenspitze

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Dresden gewinnt in Aachen

Dynamo Dresden hat die Tabellenspitze in der 3. Fußball-Liga erfolgreich verteidigt. Die Sachsen feierten am 27. Spieltag bei Aufsteiger Alemannia Aachen einen 1:0 (0:0)-Erfolg und führen die Liga mit 51 Punkten an.

Auf den zweiten Aufstiegsplatz verbesserte sich der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer besiegten im Topspiel Energie Cottbus 2:1 (2:0) und haben nun 50 Zähler auf dem Konto. Cottbus (48) fiel auf den Relegationsplatz zurück. Pokal-Halbfinalist Arminia Bielefeld (43) ist am späten Samstagnachmittag (16.30 Uhr) beim SC Verl gefordert.

Niklas Hauptmann sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für den Dresdner Sieg (45.+2). In Saarbrücken brachten Sebastian Vasiliadis (22.) und Kasim Rabihic (38.) die Gastgeber auf Kurs. Timmy Thiele (56.) traf für Cottbus.