RB-Star fällt monatelang aus

IMAGO/Fotografie73

Sandra Starke hat eine schwere Sehnenverletzungen erlitten

Die Fußballerinnen von RB Leipzig müssen eine lange Zeit auf Offensivspielerin Sandra Starke verzichten.

Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat sich die 31-Jährige im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (0:2) eine "Teilruptur der Sehne" am rechten vorderen Oberschenkel zugezogen und wird dem Verein in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen.

Starke spielt seit 2023 in Leipzig. In der laufenden Saison bereitete sie in 13 Einsätzen zwei Tore vor.