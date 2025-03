RB Leipzig verlängert mit Kapitänin Krug

IMAGO / motivio/SID/IMAGO/motivio

Victoria Krug bleibt bei RB Leipzig

Fußball-Bundesligist RB Leipzig setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Kapitänin Victoria Krug. Die Defensivspielerin, die in der laufenden Spielzeit in 16 von 17 möglichen Bundesliga-Partien zum Einsatz kam und in der Startelf stand, verlängerte ihren im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum 30. Juni 2026.

Krug startet damit in ihre fünfte Spielzeit mit RB Leipzig.

"Ich bin stolz darauf, den Weg von RB Leipzig schon so lange mitzugehen und aktiv mitzugestalten. Leipzig ist in den letzten Jahren zu meiner Heimat geworden – ich fühle mich im Verein und in der Stadt sehr wohl", sagte Krug: "Gemeinsam wollen wir uns auch in der nächsten Saison weiterentwickeln und ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein."