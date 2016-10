Vorschau: Mourinho muss zur alten Liebe

Nach drei Unentschieden in Serie, hofft Mourinho auf einen Sieg gegen Chelsea

Bei Real entlassen, in London geliebt, in London geschasst, in Manchester gelandet: José Mourinho kehrt am Wochenende mit den Red Devils zurück zu seiner alten Liebe. In Spanien geht derweil der Dreikampf um die Tabellenführung weiter, aber Vorsicht, ein vierter Verein möchte dieses Jahr auch ein Wort mitreden. Dazu gibt es für die Fans einen alten italienischen Klassiker. Die weltfussball-Highlights des Wochenendes:

Samstag

Um 16:15 Uhr beginnt in Spanien der erste Kracher. Der Meister aus Barcelona gastiert mit dem wiedergenesenen Lionel Messi beim FC Valencia. Verzichten muss Luis Enrique dabei auf seine beiden Verteidiger Piqué und Jordi Alba. Mit einem Sieg könnte Barça zumindest über Nacht von der Tabellenspitze grüßen, während Valencia den Aufwärtstrend unter Neu-Coach Cesare Prandelli fortsetzen will. Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht, vergangene Saison konnte Barça in der Liga kein Spiel gegen die "Los Ches" gewinnen (1:1, 1:2).

Gelingt die Überraschung gegen den Meister? Valencia CF - FC Barcelona

Der Samstag endet um 20:45 Uhr in Italien mit dem Topspiel des AC Milan gegen Juventus Turin. Beim Versuch der Alten Dame, die Tabellenführung auszubauen, muss sie weiterhin auf Ex-Bayern Spieler Mandžukić und Giorgio Chiellini verzichten. Beide könnten schmerzlich vermisst werden, denn Milan erlebt unter dem neuen Trainer Vincenzo Montella so etwas wie eine Wiedergeburt. Nach vier Siegen aus den letzten fünf Spielen belegen die Rossoneri Platz drei der Tabelle. Die Bilanz gegen die Bianconeri liest sich aber nicht gerade rosig. Die letzten sieben Spiele gingen mit einer Tordifferenz von 4:13 allesamt verloren.

Bleibt Milan auch gegen die alte Dame in der Erfolgsspur? AC Milan - Juventus

Sonntag

Ein spanisches Topspiel ohne Beteiligung von Real oder Barça? Das gibt es. Um 16:15 Uhr rollt der Ball im Estadio Ramón Sánchez Pizjuàn, der Spielstätte des FC Sevilla. Zu Gast ist Atlético Madrid. Die Rojiblancos grüßen von der Tabellenspitze, der fünfmalige Europa-League-Sieger ist aber mit nur einem Punkt Rückstand dicht dahinter. Mit nur einer Niederlage aus acht Spielen hat der neue Trainer Sampaoli einen fantastischen Start hingelegt. Ein Sieg gegen Griezmann und Co. wäre dennoch eine Überraschung, der letzte Erfolg gelang vor sechs Jahren.

Wer behält im Spitzenspiel die Oberhand? Sevilla FC - Atlético Madrid

Pünktlich zum Nachmittagstee um 17 Uhr steigt in London das Topspiel der Premier League. Der FC Chelsea bekommt Besuch von seinem Ex-Trainer José Mourinho und den Red Devils. Die Form von United ist derzeit eher durchwachsen, zuletzt gab es in der Liga drei Unentschieden. Alte Liebe hin oder her, "The Special One" wird alles dran setzen von der Stamford Bridge drei Punkte mitzunehmen. Mit Chelsea ist seine Bilanz gegen ManUtd positiv (5 Siege, 5 Unentschieden, 1 Niederlage). Es bleibt abzuwarten, ob ihm ähnliches mit Manchester gelingt. Sir Alex Ferguson und Mou tranken nach den Spielen immer ein Glas Rotwein, lässt sich sein neuer Gegenüber auf eine ähnliche Tradition ein?

Gelingt Mourinho der Sieg gegen die alte Liebe? Chelsea FC - Manchester United

Um 20:45 Uhr beginnt mit dem Abpfiff im Santiago Bernabéu die Schlussphase des Wochenendes. Die Elf von Zinédine Zidane empfängt die Basken aus Bilbao. Mit einem Sieg und gleichzeitigem Punktverlust von Atlético können Ronaldo und Co. die Tabellenführung zurückerobern. Dabei müssen die Königlichen weiterhin auf Luca Modrić und Kapitän Sergio Ramos verzichten. Die "Los Leones" müssen Mittelfeldmann Óscar de Marcos ersetzen. Der Spanier verletzte sich im Europa-League Spiel gegen Genk, dazu laboriert Etexebarria weiter an seiner Oberschenkelverletzung.

Nach Warschau und Betis – erwartet Real das dritte Torfestival? Athetic Bilbao - Real Madrid