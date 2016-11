ManUnited zerlegt Feyenoord - Džeko on fire

Rot-Weiße Party in Old Trafford: Manchester United zerlegt Feyenoord

Manchester United hat sich in der Europa League in Stellung für den Einzug in die K.o.-Phase gebracht.

Die Mannschaft von José Mourinho gewann gegen Feyenoord Rotterdam überzeugend mit 4:0 (1:0) und revanchierte sich für die Hinspiel-Niederlage (0:1) im September. Durch die Treffer von Kapitän Wayne Rooney (35.), Juan Mata (69.), eines Eigentores von Brad Jones (75.) und Jesse Lingard (90.+2) zogen die Red Devils in der Tabelle an den Niederländern vorbei und liegen vor dem letzten Gruppenspieltag als Zweiter auf Kurs.

FT: #MUFC 4 Feyenoord 0. The Reds claim a vital victory, with strikes from Rooney, Mata and Lingard, plus Brad Jones' own goal. #UEL pic.twitter.com/jgNaHSKV5R — Manchester United (@ManUtd) 24. November 2016

Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan stand beim Gastgeber wieder in der Startelf, nachdem er zuletzt nicht einmal im Kader stand, und lieferte seine stärkste Partie im United-Dress.

Džeko-Dreierpack in Rom

Der AS Rom, bei dem Antonio Rüdiger in der Startelf stand, machte derweil den vorzeitigen Einzug ins Sechzehntelfinale perfekt. Die Giallorossi besiegten den tschechischen Meister Viktoria Pilsen mit 4:1 (1:1). Überragender Mann auf dem Platz war der frühere Wolfsburger Edin Džeko (11./61./88.) mit drei Treffern, zudem glänzte Joker Diego Perotti (82.) mit einem spektakulären Rabona-Tor. Martin Zeman (18.) war der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer für die Gäste gelungen.

Bis auf die Knochen blamiert hat sich Inter Mailand, das eine 2:0-Halbzeitführung bei Hapoel Be'er Sheva verspielte und mit 2:3 verlor. Mit nur drei Punkten aus fünf Spielen steht die Mannschaft von Stefano Pioli bereits als Letzter der Gruppe K fest. Inters Torhüter Samir Handanovič sah in der zweiten Hälfte die Gelb-Rote Karte (69.). Anthony Nwakaeme (71.) verwandelte den Foulelfmeter zum Ausgleich, Ben Sahar (90.+3) schoss in der Nachspielzeit den Siegtreffer.

KRC Genk und Athletic Bilbao marschierten in der Gruppe F gemeinsam in die nächste Runde. Genk setzte sich mit 1:0 (1:0) gegen Rapid Wien durch, Bilbao kam zu einem 3:2 (1:1) gegen Sassuolo Calcio. Genk und Bilbao sind am letzten Spieltag nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen.