Ancelotti adelt "Papa" Lewandowski

Stürmerstar Robert Lewandowski von Bayern München spielt beflügelt von der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes besser denn je. Das zumindest behauptete Lewandowskis Trainer Carlo Ancelotti nach dem Siegtreffer des Polen beim 1:0 (1:0) im abschließenden Gruppenspiel der Champions League gegen Vorjahresfinalist gegen Atlético Madrid.

"Wenn du Vater wirst, bist du motiviert. Ich glaube, dass er in Zukunft noch motivierter sein wird", sagte Ancelotti. Lewandowski hatte gegen Atlético wie zuletzt beim 3:1 in Mainz einen Freistoß direkt verwandelt (28.). Beim Torjubel steckte er sich den Finger in den Mund und den Ball unter sein Trikot.

"Ich wollte zeigen, dass meine Frau schwanger ist", sagte Lewandowski: "Das Tor war für sie und für das Kind im Bauch." Anna Lewandowska sei im 5. Monat, "das ist ein super Gefühl, es war immer mein Traum, es auf dem Platz zu zeigen, wenn meine Frau schwanger ist."

Lewandowskis Jubelgeste überrascht auch Hummels

Die Mannschaft wusste offenbar nichts vom bevorstehenden Babyglück. Weltmeister Mats Hummels meinte, er sei überrascht gewesen, einige Kollegen hätten dann aber im Jubelkreis direkt gratuliert.

Weniger überraschend kam für Hummels die Treffsicherheit seines Mitspielers. "Er schießt schon die ganze Saison über im Training überragende Dinger, das kam nicht von ungefähr", sagte er.

Neben dem Baby-Jubel von Robert Lewandowski richtete sich der Blick auf die Achtelfinalauslosung und den Jahresendspurt in der Bundesliga.

Ancelotti: "Das Ziel war eigentlich, Gruppenerster zu werden"

"Das Ziel war eigentlich, Gruppenerster zu werden", resümierte Trainer Carlo Ancelotti nach dem vierten Sieg im sechsten Spiel der Gruppe D und Platz zwei mit zwölf Punkten hinter Atlético (15). Die Bayern müssen in der K.o.-Runde gegen einen Gruppenersten antreten.

Fünf der sieben möglichen Gegner standen bereits am Dienstagabend fest: FC Barcelona, FC Arsenal, SSC Neapel, AS Monaco und Leicester City. Dazu kommen könnten noch Real Madrid sowie Juventus Turin oder der FC Sevilla. "Es wird ein kompliziertes Achtelfinale für alle", sagte Ancelotti. "Ich gehe da ganz gelassen ran", sagte Nationalspieler Mats Hummels zur bevorstehenden Auslosung.

Den 15. Champions-League-Heimsieg nacheinander bewerteten die Bayern in erster Linie als positive Einstimmung für die ausstehenden Ligaspiele gegen Wolfsburg, Darmstadt und Tabellenführer Leipzig. "Die Leistung gibt uns weiteres Selbstvertrauen", sagte Ancelotti. Beim dritten Sieg in Serie stand erstmals nach acht Partien hinten mal wieder die Null.