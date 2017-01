Profis wählen Auba zum "Spieler der Saison"

Pierre-Emerick Aubameyang ist von seinen Kollegen zum besten Spieler der bisherigen Saison gewählt worden

Pierre-Emerick Aubameyang ist von der Mehrzahl der aktiven Bundesligaprofis zum besten Spieler der bisherigen Saison gewählt worden. In einer "kicker"-Umfrage unter den Spielern stach der BVB-Stürmer einen Leipziger aus.

Mit 33,6 Prozent aller 238 Stimmen dominierte der 27-jährige Dortmunder die Abstimmung klar und landete deutlich vor Leipzigs Emil Forsberg (23,1 Prozent). Dass ausgerechnet dieses Duo in den Augen der Profis am meisten überzeugte, überrascht nicht. Aubameyang führt die Torschützenliste der Bundesliga mit 16 Toren an, Forsberg ist mit acht Assists der Top-Vorbereiter der Liga. Darüber hinaus erzielte der Schwede auch noch fünf Tore.

"Nur" auf Platz drei landete Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, der dank seiner zwölf Saisontore immerhin noch 14,3 Prozent der Stimmen erhielt. Den vierten Rang sicherte sich der Leipziger Naby Keita (8,0) vor Kölns Anthony Modeste und BVB-Shootingstar Ousmane Dembélé (beide 4,6).

Neuer einmal mehr die Nummer eins

Ohne Überraschung endete auch die Wahl zum besten Keeper der bisherigen Spielzeit. Hier hat Manuel Neuer die Nase mit 30,3 Prozent der Stimmen vorn. Auf den weiteren Plätzen folgen Timo Horn (1. FC Köln/16,8 Prozent), Lukáš Hrádecký (Eintracht Frankfurt/11,8) und der Berliner Rune Jarstein (8,0).

Der große Gewinner unter den Trainern ist für die Profis ganz klar Ralph Hasenhüttl. Der österreichische Erfolgscoach von Aufsteiger RB Leipzig sammelte 42,9 Prozent der Stimmen und verwies Niko Kovač (21,8 Prozent) sowie Julian Nagelsmann (21,0) auf die Plätze. Der Titel des größten Verlierers unter den Trainer geht an den mittlerweile in Mönchengladbach angestellten Dieter Hecking (34,0 Prozent). Dahinter folgen Bruno Labbadia (9,7), Norbert Meier (8,8) und André Schubert (8,8)

Hecking und Draxler die großen Verlierer

Überdeutlich fällt das Votum für die Absteiger der Saison aus. Bei den Spielern ging dieser wenig schmeichelhafte Titel an Julian Draxler, der satte 51,3 Prozent aller Stimmen bekam. Thomas Müller (5,5 Prozent) landete mit deutlichem Abstand auf Rang zwei. Der Verlierer unter den Klubs ist in den Augen der Profis der VfL Wolfsburg, der fast zwei Drittel aller Stimmen erhielt (64,7). Hier ging Platz zwei mit 18,5 Prozent der Stimmen an den Hamburger SV.

Die Aufsteiger der Saison kommen für die meisten Kicker wenig überraschend aus Leipzig. Während Emil Forsberg mit 20,6 Prozent der Stimmen im Spieler-Ranking vor Ousmane Dembélé (15,5) rangiert, ist RB Leipzig für 39,9 Prozent der befragten Profis der Klub, der für die größte Überraschung sorgte. Eintracht Frankfurt (26,9) und die TSG Hoffenheim (17,2) folgen auf den weiteren Plätzen.

Keine Zweifel gibt es bei den 238 Befragten in der Meister-Frage: Für 84,5 Prozent steht fest, dass der FC Bayern München auch im Sommer 2017 die Schale in die Höhe recken wird. Immerhin 9,7 Prozent trauen RB Leipzig den Meistercoup zu, 5,0 Prozent glauben noch immer an einen Titel der Dortmunder Borussia.

Beste Trainer: Pep vor Klopp

Dass der kommende Champions-League-Sieger aus Spanien kommt, glauben derweil stolze 58,4 Prozent der Bundesligaprofis. 30,7 Prozent sehen den FC Barcelona vorne, 27,7 Prozent den Titelverteidiger aus Madrid. 22,3 Prozent trauen dem FC Bayern den Gewinn der Königsklasse in dieser Saison zu. Auch die besten Spieler der Welt kicken laut Umfrage auf der iberischen Halbinsel. Hier sehen die Befragten den Argentinier Lionel Messi (43,3 Prozent) vor Cristiano Ronaldo (36,6), Antoine Griezmann (5,5) und Toni Kroos (2,1).

Bei der Frage nach dem besten Trainer der Welt hat ManCity-Coach Pep Guardiola die Nase mit 29,4 Prozent der Stimmen vorn. Jürgen Klopp (19,7), Diego Simeone (10,5) und Zinédine Zidane (8,0) folgen dahinter. Für Carlo Ancelotti reicht es in diesem Ranking immerhin noch zum sechsten Rang.