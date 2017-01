Bayern: Atlético-Star als Robbery-Erbe?

Die Bayern sollen ein Auge auf Yannick Carrasco geworfen haben

Die Bayern-Granden Franck Ribéry und Arjen Robben befinden sich trotz bislang starker Saison bereits im Spätherbst ihrer Karriere. Grund genug für den Rekordmeister, einen potenziellen Nachfolger ins Visier zu nehmen.

Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, hat Bayern München Yannick Ferreira-Carrasco von Atlético Madrid als möglichen Neuzugang ausgemacht. Der Flügelstürmer dürfte den Münchnern noch in schmerzhafter Erinnerung sein: Bei der 0:1-Auswärtsniederlage in der Champions-League-Gruppenphase gegen die Rojiblancos erzielte der Belgier den entscheidenden Treffer.

Aktuell ist der 23-Jährige unter Diego Simeone nicht unumstritten, der 15-fache Nationalspieler kommt oftmals nur als Joker von der Bank. Dennoch dürfte ein Transfer einem finanziellen Kraftakt gleich kommen. Auf 100 Millionen Euro soll sich die Ausstiegsklausel des Angreifers, der seinen Vertrag in der spanischen Hauptstadt erst kürzlich bis 2022 verlängert hatte, belaufen.

Hochkarätige Konkurrenz droht

Zudem soll neben den Bayern ein gutes Dutzend europäischer Spitzenklubs heiß auf den Youngster sein. Laut englischen Medienberichten sind der FC Chelsea, FC Arsenal und die beiden Manchester-Klubs an Ferreira-Carrasco interessiert. Auch Paris Saint-Germain will den Außenbahnspieler wohl von einem Wechsel überzeugen.

Ferreira-Carrasco war im Sommer 2015 für 17 Millionen Euro vom AS Monaco zu den Rot-Weißen gewechselt. In der laufenden Saison kam die beidfüßige Offensivkraft in 16 Ligaspielen zum Einsatz und sammelte dabei beachtliche acht Scorerpunkte.