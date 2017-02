Stimmen: "Shit happens"

Die einen jubeln, die anderen können es nicht fassen: Der BVB verlor in Lissabon

Im Achtelfinal-Hinspiel zwischen Benfica und Borussia Dortmund rannten die Schwarz-Gelben über 90 Minuten an. Doch dem BVB versagten reihenweise vor dem Tor der Gastgeber die Nerven. In Paris erlebten die Fans das Gegenteil. Die Stimmen.

SL Benfica - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Thomas Tuchel: "Ich finde, wir haben nicht nur gut, sondern überragend gespielt. Wir haben dem Gegner nichts zugestanden und kassieren durch den einzigen Torschuss des Gegners den entscheidenden Treffer. Das sind so Ergebnisse, dafür gibt es Rückspiele. Shit happens. Wir waren so gut und hatten so viele Chancen. Ich bin sehr enttäuscht, aber auch sehr stolz. Im Rückspiel müssen wir in der Konsequenz vor dem Tor deutlich zulegen."

André Schürrle: "Wir waren die bessere Mannschaft und hatten große Tormöglichkeiten, vor allem den Elfmeter. Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Wir werden es im Rückspiel besser machen und dann weiterkommen."

Julian Weigl: "Wir hätten hier viel mehr mitnehmen müssen und 2:0, 3:0 oder 3:1 gewinnen können. Unsere Situation ist aber nicht aussichtslos. Das Ergebnis ist sehr schmerzhaft, aber in unserem eigenen Stadion sind wir immer für eine gute Leistung gut."

Sokratis Papastathopoulos: "Von zehn dieser Spiele gewinnen wir neuneinhalb. Ich bin zu 100 Prozent positiv, dass wir weiterkommen."

Roman Bürki: "Es ist wirklich enorm bitter, wenn man sieht, wie viele Chancen wir heute hatten. Ein Auswärtstor hätten wir mindestens schießen müssen. Heute wollte der Ball aber nicht rein. Wichtig war aber auch, dass wir nicht den Kopf verloren, sondern konzentriert weitergespielt haben. Ich bin überzeugt, dass wir bei uns zuhause in unserem Stadion die Entscheidung zu unseren Gunsten fällen können."

Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4:0 (2:0)

Julian Draxler: "Das war eine unglaubliche Nacht für uns. Heute war ein Tag, an dem man keine Extra-Motivation braucht: Ein ausverkaufter Parc des Princes, Champions-League-Achtelfinale gegen Barcelona. Wir können wirklich stolz auf unsere Leistung sein."

Unai Emery: "Das Team hat das Maximum gegen eine große Mannschaft herausgeholt. Ich habe enormen Respekt vor dem FC Barcelona. Unsere Intensität hat den Sieg heute möglich gemacht. Wir müssen nun in allen Wettbewerben weiter so auftreten."

Luis Enrique: "Unser Gegner hat uns früh unter Druck gesetzt. PSG war besser am Ball."