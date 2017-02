Stimmen: "Wir sind da, wenn es drauf ankommt"

Robert Lewandowski trifft sehenswert per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:1

Im Achtelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal setzte sich der deutsche Rekordmeister am Ende verdient durch. Zwischen Titelverteidiger Real Madrid und dem italienischen TOp-Team SSC Napoli hingegen wurde es ein spannender Fußball-Krimi im Bernabéu. Die Stimmen:

FC Bayern München - FC Arsenal 5:1 (1:1)

Carlo Ancelotti (Trainer FC Bayern München): "Das Ergebnis ist für uns natürlich super. Die Balance hat heute gestimmt, wir können sehr zufrieden sein. Wir haben kompakt gespielt, die Räume gut genutzt und kaum etwas zugelassen. Vor allem die Position von Thiago war sehr wichtig, weil er immer wieder zwischen die Reihen von Arsenal gekommen ist."

Philipp Lahm (Kapitän Bayern München): "Vor dem Elfmeter waren wir sehr gut, dann bis zur Halbzeit nicht wirklich gut, danach sensationell. Wir haben unsere Qualität im Ballbesitz ausgespielt und dann zur rechten Zeit die Tore gemacht. Ein 5:1 sollte im Rückspiel reichen."

Thiago (Zweifacher Torschütze für die Bayern): "Das war eine sehr gute Leistung, die man so vielleicht nicht erwarten konnte. Wir haben zu Hause gespielt, wir mussten ein paar Tore vorlegen. Vor allem nach der Pause hat das sehr gut geklappt. "

Arjen Robben (Bayern-Torschütze zum frühen 1:0): "Wir haben ein paar Mal wirklich sehr, sehr gut angegriffen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass es so gut lief. Wenn es drauf ankommt, sind wir immer da. Das haben wir heute gezeigt."

Karl-Heinz Rummenigge (Bayerns Vorstandsvorsitzender über Thomas Müller): "Thomas ist Thomas! Der hat eine riesengroße Bedeutung für uns und wird wieder zu alter Stärke finden."

Arsène Wenger (Teammanager FC Arsenal): "Zwei Gegentore in so einer kurzen Zeitspanne sind schwierig zu verdauen. Wir müssen das analysieren. Es war eine Kombination von mentalen und taktischen Problemen. Vor den Gegentoren in der zweiten Halbzeit haben wir es noch ganz gut kontrolliert."

Real Madrid - SSC Neapel 3:1 (1:1)

Zinédine Zidane (Trainer Real Madrid): "Wir haben ein großartiges Spiel gezeigt. Ich weiß nicht, ob es das beste Spiel von uns in dieser Saison war. Unsere Intensität war sehr hoch. Gegen einen guten Gegner mit guten Spielern musst du so auftreten. Das Napoli-Tor war für uns ein Schock, aber wir sind schnell wiedergekommen und haben selbst getroffen. Es wartet trotzdem noch ein hartes Rückspiel auf uns. Das Duell ist immer noch offen. Wir wollen unseren 3:1-Vorteil aber natürlich nutzen."

Maurizio Sarri (Trainer SSC Neapel): "Wir haben im Vergleich zu unserem normalen Fußbal zu oft den Ball verloren, wenn wir das Spiel aufgebaut haben. Das hat alles sehr schwierig gemacht, vor allem für unsere Defensive. Wir standen dem besten Team der Welt gegenüber, es ist schade, dass wir so viele Fehler bei Ballbesitz gemacht haben, denn normalerweise passiert uns das nicht."