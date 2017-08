Osijek und Maccabi Tel Aviv siegen

Osijek hat aktuell berechtigten Grund zur Freude

Die Gegner von Altach und Austria Wien kommen mit Erfolgen ins Playoff der Europa League. Austria-Kontrahent NK Osijek gewann am Samstag in der kroatischen Liga mit 3:2 bei Lokomotiva Zagreb, feierte den dritten Pflichtspielsieg en suite und kletterte damit in der Tabelle auf Platz vier. Domagoj Pušić (25.), Antonio Perošević (79./Elfmeter) und Gabrijel Boban (86.) trafen dabei für Osijek.

Altach-Gegner Maccabi Tel Aviv erreichte indes das Viertelfinale des israelischen Toto Cups. Gegen Hapoel Raanana setzte man sich auswärts mit 2:1 durch, Routinier Tal Ben Haim (45.) und Shlomi Azulay (55.) trafen dabei für das Team von Trainer Jordi Cruyff, welches als Gruppensieger in die nächste Phase aufstieg.

red