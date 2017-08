ÖFB-Team hat gute Bilanz gegen Wales

Marko Arnautović glich zuletzt zweimal einen Rückstand aus

Österreichs Nationalteam weist vor dem WM-Qualifikations-Duell mit Wales am Samstag (ab 20:45 Uhr im weltfussball-Liveticker) in Cardiff eine positive Bilanz gegen die "roten Drachen" auf. Die neun bisherigen Kräftemessen brachten aus Sicht der ÖFB-Auswahl fünf Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 13:8.

Die erste Partie in der laufenden Quali endete im vergangenen Oktober im Wiener Happel-Stadion mit einem 2:2, wobei Marko Arnautović zweimal einen Rückstand ausglich. Das bisher letzte Aufeinandertreffen beider Teams in Wales endete mit einem Sieg für den EURO-2016-Semifinalisten. Am 6. Februar 2013 gewannen Gareth Bale und Co. ein Testspiel gegen die Österreicher in Swansea hochverdient mit 2:1.

Davor behielt die ÖFB-Equipe in beiden Quali-Partien für die WM 2006 die Oberhand. Beim 2:0 in Cardiff am 26. März 2005 bot Rot-Weiß-Rot eine starke Leistung, vier Tage später folgte in Wien ein äußerst schmeichelhaftes 1:0 über die aktuelle Nummer 18 der FIFA-Weltrangliste (Österreich ist 37.).

Am absteigenden Ast

Beide Mannschaften flogen in den vergangenen Monaten aus den Top Ten des Weltverbands-Rankings und wurden damit ihrer ursprünglichen Favoritenrolle nicht gerecht. Bei der Auslosung wurden die Waliser aus Topf eins und die Österreicher aus Topf zwei gezogen, derzeit liegen sie jedoch punktegleich nur auf den Rängen drei und vier. Auf das Spitzenduo Serbien und Irland fehlen vier Partien vor Schluss vier Zähler - daher ist der Verlierer des Spiels praktisch aus dem WM-Rennen.

Noch lebt allerdings auch die Hoffnung von Wales auf die insgesamt zweite WM-Teilnahme, die erste seit 1958. Damals reichte es immerhin zum Einzug ins Viertelfinale. Der wohl größte walisische Erfolg gelang aber bei der EURO im Vorjahr in Frankreich, wo sich die Auswahl beim ersten EM-Start des Landes erst im Semifinale dem späteren Europameister Portugal geschlagen geben musste.

In den Monaten danach lief es nicht nur für das ÖFB-Team, sondern auch für die Waliser nicht wirklich rund. In den sechs bisherigen Quali-Matches gab es nur einen Sieg, dafür aber fünf Unentschieden - so etwa beim 1:1 vor eigenem Publikum gegen Georgien.

Diese Partie wurde im Cardiff City Stadium ausgetragen, wo auch das Kräftemessen mit Österreich steigt. Die Arena wurde 2009 eröffnet, fasst rund 33.000 Zuschauer und ist die Heimstätte von Cardiff City in der Football-League-Championship (zweithöchste englische Liga). Ins Millennium Stadium, das fast 75.000 Fans Platz bietet und im Juni Schauplatz des Champions-League-Finales zwischen Real Madrid und Juventus Turin war, weicht das walisische Team nur bei absoluten Spitzenspielen aus.

Mehr dazu:

>> Österreichs Bilanz gegen Wales

apa