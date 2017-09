Kroos: "Real sollte überall mal gewonnen haben"

Einer der stärksten Madrilenen in Dortmund: Toni Kroos

Toni Kroos gab sich gnädig. "Wir hätten noch zwei oder drei Tore mehr erzielen müssen. Selbst bei fünf oder sechs Toren hätten wir nicht alle Chancen genutzt", sagte der 27-Jährige von Real Madrid nach dem 3:1 (1:0) bei Borussia Dortmund in der Champions League.

Kroos verwies zudem auf Reals Probleme in der Primera División: "Wir sind ja eigentlich in einer schlechten Form hergekommen. Dafür lief es gut."

Die Königlichen haben im siebten Versuch erstmals in Dortmund gewonnen - für Kroos wurde das auch Zeit. "Real sollte überall mal gesiegt haben", sagte der Deutsche über den Anspruch des spanischen Titelverteidigers. Dass es zwischenzeitlich auch BVB-Druckphasen gab, sei "ganz normal".

Nun wollen die Madrilenen auch in der heimischen Liga wieder Fahrt aufnehmen. Der ewige Rivale FC Barcelona ist dort bereits um sieben Punkte enteilt. "Wir bleiben ruhig und bescheiden. Wir werden versuchen, das jetzt auch in der Liga hinzubekommen", so Kroos.