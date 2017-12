Stimmen: "Die Qualität ist da"

Michael Zorc hofft auf einen "anderen" BVB

Der erste Teil des 16. Spieltags stand ganz im Zeichen von Borussia Dortmund. Gespannt schaute die Fußballwelt auf den BVB, der zu Beginn der Woche Peter Bosz entlassen und den kurz vorher freigestellten Köln-Trainer Peter Stöger verpflichtet hatte. Aber auch in Wolfsburg, Hamburg und Freiburg wurde gespielt. Die Stimmen zu den Partien:

FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund

Roman Bürki (Borussia Dortmund): "Es ist wichtig, dass wir zu Null gespielt und Selbstvertrauen getankt haben. Wir haben das heute hinten deutlich besser gemacht."

Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund): "Es ist etwas zu einfach, das Ergebnis auf den Trainerwechsel zu schieben. Wir wollten für einen Sieg kämpfen und unsere Qualität hat uns heute drei Punkte gebracht. Ich bin der Meinung, dass wir mit dieser Leistung auch am Samstag gewonnen hätten. Wir haben die Qualität, müssen aber auch Mentalität auf den Platz bringen. Auf die drei Punkte können wir stolz sein, aber jetzt auch daran anknüpfen."

... zum ersten Treffer durch Innenverteidiger Sokratis: "Wir haben sehr oft die Erfahrung gemacht, dass gegen uns die Standards gemacht werden, aber wir haben auch Ochsen in der Mannschaft. Ich hatte schon Angst, wo Papa das Ding hinschießt, so war es aber gut."

Julian Weigl (Borussia Dortmund): "Ich konnte freier aufspielen als zuletzt. Alles in allem war es aber nicht einfach. Wir wussten, dass sie in der zweiten Halbzeit müder werden würden und so war es dann auch. Wir hätten das entscheidende Tor vielleicht etwas früher machen können, aber so hat es ja auch gereicht."

Sokratis (Borussia Dortmund): "Es war sehr wichtig für uns, heute zu gewinnen. Wir haben defensiv kompakter gespielt und jetzt sind die kommenden Spiele wichtig, um aus der Situation rauszukommen."

Peter Stöger (Trainer Borussia Dortmund) vor dem Spiel: "Dass alle auf mich warten, um ein Foto von mir zu machen, ist alles andere als normal. Da haben Sie recht. Ich gebe zu nach der langen Zeit in Rot-Weiß ist die neue Farbe etwas ungewohnt. Ich brauche das Schwarz eigentlich nicht für meine Figur, aber es steht mir ganz gut. Zur Vorbereitung haben wir wenig Zeit gehabt. Wir haben die Zeit genutzt, etwas zu besprechen. Ich glaube, dass es heute funktionieren kann. Wir wollen den Spielern das Gefühl der Sicherheit geben. Die Qualität ist da - da gibt es ja keine Diskussion. Mein Ansatz ist immer, die Jungs so auf den Platz zu schicken, dass sie sich wohlfühlen."

Michael Zorc (Sportdirektor Borussia Dortmund) vor dem Spiel: "Die Mannschaft hat zuletzt lethargisch gewirkt. Wir hoffen, dass sich das heute ändert. Zu Peter Stöger haben wir in der vergangenen Woche Kontakt aufgenommen und das am Wochenende finalisiert. Wir hoffen, dass wir heute eine Belebung und ein gemeinsames Verteidigen sehen. Die Situation hat es leider unumgänglich gemacht, den Trainer zu wechseln. Wir haben das letzte Mal im September gewonnen, da war es noch warm!"

Rouven Schröder (Sportdirektor FSV Mainz 05): "Nach dem Rückstand war es schwierig. Wir hatten in der zweiten Halbzeit nicht mehr die ganz klaren Chancen. Jetzt haben wir noch ein Spiel in Bremen."

Daniel Brosinski (FSV Mainz 05): "Wir müssen gucken, dass wir jetzt gegen Bremen unseren Sieg holen. Wir haben es heute bis weit in die zweite Halbzeit gut gemacht. Wir müssen auf diesem Weg weitergehen, so spielen wie heute oder gegen Leipzig, dann ist auch in Bremen was möglich."

Alexander Hack (FSV Mainz 05): "Wir kriegen ein dummes Tor und müssen aufmachen. Wir hätten in der zweiten Halbzeit noch einen drauflegen. Das haben wir heute leider nicht geschafft."

Fabian Frei (FSV Mainz 05): "An der Leistung gibt es eigentlich nichts zu meckern, aber die Punktausbeute ist natürlich schon enttäuschend. Ich glaube, Dortmund wäre heute zu packen gewesen."

VfL Wolfsburg - RB Leipzig

Martin Schmidt (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir brauchten viel mentale Kraft, um gegen diese starken Leipziger zu bestehen. Leider hatten wir erst am Ende in der Offensive die nötige Qualität. Insgesamt war unser Punktgewinn verdient, daraus wachsen bei uns Selbstbewusstsein und Kraft für die Zukunft."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "75 Minuten lang haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, nur die letzte Präzision hat gefehlt. Leider belohnen wir uns in den letzten Wochen zu wenig für den Aufwand, den wir betreiben. Wir kassieren zu viele Gegentore und spielen zu selten zu Null. Aber die gesamte Hinserie war anstrengend, einige meiner Spieler gehen auf dem Zahnfleisch."

Marcel Halstenberg (RB Leipzig): "Im Endeffekt habe ich nicht gejubelt. Nach dem 1:1 habe ich gedacht, dass wir das Spiel noch drehen. Aber am Ende haben wir noch Glück, dass wir einen Punkt mitnehmen. Hintenraus hat uns ein bisschen die Puste gefehlt."

Péter Gulásci (RB Leipzig): "Die ersten 75 Minuten hatte ich heute so gut wie nichts zu halten. Danach kam nochmal ganz schön was zu auf unseren Kasten. Ich freue mich natürlich, dass ich am Ende eine Rolle gespielt habe, wichtiger ist jedoch, dass wir den Auswärtspunkt mitnehmen."

Stefan Ilsanker (RB Leipzig): "Wir haben schon vor der Partie gewusst, dass es ein extrem schwieriges Spiel wird. Es ist extrem schwierig hier Tore zu machen. Generell müssen wir in der Offensive dennoch effizienter werden. Den Punkt nehmen wir am Ende aber natürlich gerne mit."

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach

Nils Petersen (SC Freiburg): ""Wir haben die Euphorie aus Köln mitgenommen und die Kräfte für dieses Spiel gebündelt."

Hamburger SV - Eintracht Frankfurt

Christian Mathenia (Hamburger SV): "Das ist heute sehr frustrierend. Wir sind gut gestartet, haben dann aber den Faden verloren und hatten keinen Zugriff mehr. In Halbzeit zwei haben wir das Herz in die Hand genommen und alles versucht. Konnten uns leider nicht belohnen. Müssen das Spiel schnell abhaken."

Dennis Diekmeier (Hamburger SV): "Wir waren heute fast 20 Minuten gar nicht im Spiel. Das war extrem scheiße, ansonsten haben wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ein bitteres Ergebnis für uns. Wir spielen besser als in der letzten Saison, machen aber keine Schritte bei der Punkteausbeute."