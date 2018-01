Stimmen: "Am Ende des Tages ist das Glas halb leer"

Florian Kohfeldt musste sich mit einem Remis zufrieden geben

Zum Auftakt der Rückrunde der Fußball-Bundesliga mussten 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt einen Dämpfer hinnehmen. Gegen Werder Bremen beziehungsweise den SC Freiburg reichte es nur für ein Remis. In Stuttgart sorgte ein kurioses Eigentor für die Entscheidung. Die Stimmen zum Spieltag:

Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 1:1

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Am Ende des Tages ist das Glas halb leer. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und hatten heute auch die Chance dazu. Wobei man auch ehrlich sein muss, dass Hoffenheim ebenfalls die Möglichkeit dazu gehabt hat. Ich kann mit dem Ergebnis nicht so gut leben, weil wir 16. sind und nicht Siebter. In der ersten Halbzeit haben wir unseren Ballbesitz nicht gut ausgespielt und waren teilweise zu hektisch. Das Gegentor war ärgerlich, weil wir die Männer nach dem Standard zu früh verlassen haben. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und hatten heute auch die Chance dazu."

Max Kruse (Werder Bremen): "In der ersten Hälfte war Hoffenheim gut drin, wir waren in der zweiten Hälfte besser. Am Ende müssen wir das Spiel trotzdem gewinnen. Auch dank einer überragenden Parade von Pavlenka."

Maximilian Eggestein (Werder Bremen): "Wir haben uns natürlich mehr vorgenommen. Mit ein bisschen Glück hätten wir auch gewinnen können. Unter dem Strich geht das Unentschieden in Ordnung."

Zlatko Junuzovic (Werder Bremen): "Generell ist der Punkt in Ordnung. Wir können jetzt mit einem guten Gefühl in die nächste Woche gehen."

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir sind in der ersten Hälfte gut ins Spiel gekommen und waren spielbestimmender als der Gegner. Nur im letzten Drittel haben wir zu schläfrig agiert und zu viele Chipbälle gespielt. In der zweiten Hälfte hatten beide Teams ein offenes Visier und wollten das Spiel gewinnen. Wir hatten mit Andrej Kramaric und Eugen Polanski zwei hundertprozentige Chancen, aber Bremen auch. Wir waren vielleicht ein bisschen besser als Bremen, aber insgesamt geht das Unentschieden absolut in Ordnung. Damit können wir heute leben."

VfB Stuttgart - Hertha BSC 1:0

Hannes Wolf (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt und hatten Glück, dass Hertha kein Tor geschossen hat. Wir haben das in der zweiten Halbzeit viel besser gemacht, bei der spielentscheidenden Szene hatten wir dann auch ein bisschen Glück. Wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber das war ein wichtiger Sieg für uns."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Wir haben ordentlich Fußball gespielt, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, aber Stuttgart hat das Tor geschossen, und wer das Tor schießt, der gewinnt. Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Das war einfach ein unglücklicher Start."

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1:1

Niko Kovac (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Für die fußballerische Art und Weise in den ersten 45 Minuten muss ich der Mannschaft ein absolutes Kompliment aussprechen. Wir hätten unsere Großchancen, die wir uns super rausgespielt haben, unbedingt nutzen müssen. Das ärgert uns. Wir haben dem Gegner viele Probleme bereitet und variabel gespielt. Aber wir machen zu wenig Tore. Gefühlt hatten wir vier, fünf hochkarätige Chancen. Mit der Chancenverwertung sind wir absolut nicht zufrieden."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "In der ersten Halbzeit ging es nicht gut, das hat jeder gesehen. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr Zweikämpfe gewonnen. Ich bin sehr froh, dass wir wieder einen Rückstand in ein Unentschieden verwandeln konnten."

Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 3:2

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Super, dass wir mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde gestartet sind. Es war ein hartes Stück Arbeit. Nach dem 0:2 haben wir gezeigt, welche Moral in der Mannschaft steckt. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg für mich verdient."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Die ersten 30 Minuten haben wir ein top Auswärtsspiel gemacht, hatten alles im Griff. Mit dem 1:2 haben wir dann den Faden verloren und uns am Ende selbst geschlagen. Mit null Punkten aus diesem Spiel rauszugehen ist extrem bitter."

Alexander Hack (1. FSV Mainz 05): "Das Ergebnis ist natürlich bitter, aber wir haben einfach nicht gut gespielt in der zweiten Halbzeit."

FC Augsburg - Hamburger SV 1:0

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Diese drei Punkte zum Rückrundenstart tun sehr, sehr gut. Wir waren mit Ball nicht gut, aber das Defensivverhalten war deutlich besser als zuletzt. Wir hatten ein wirklich gutes Zweikampfverhalten, deshalb bin ich mit der Defensivleistung zufrieden, mit der in der Offensive aber nicht."

Markus Gisdol (Trainer Hamburger SV): "Es war ein Kampfspiel, beide haben sich wenig Räume gegeben. Von uns ist es nach vorne einfach zu wenig. Unsere Defensivleistung ist in Ordnung, aber vorne hapert es. Diese knappe Niederlage tut uns überhaupt nicht gut. Wir kennen diese Situation, die Mannschaft ist in sich stabil. Wir wissen, dass wir Spiele gewinnen können. Wir müssen mehr Chancen produzieren, das ist der wichtigste Punkt."

Mergim Mavraj (Hamburger SV): "Unsere Präsenz im gegnerischen 16er war quasi nicht vorhanden. Das müssen wir uns natürlich ankreiden. Wir müssen uns auf unsere Tugenden besinnen und diese wieder auf den Platz bringen."

Dennis Diekmeier (Hamburger SV): "Wir sind extrem enttäuscht und frustriert. Da war heute viel mehr drin. Wir müssen uns jetzt zusammenreißen und jeder für jeden kämpfen. Im Heimspiel müssen wir unbedingt punkten!"

Bayer Leverkusen - FC Bayern München 3:1

Jupp Heynckes (Trainer Bayern München): "Die Mannschaft hat über weite Strecken taktisch und von der Defensive her sehr gut gespielt. Nach dem 2:0 haben wir ein bisschen die Konzentration verloren und unnötige Ballverluste gehabt. Es ist aber einfach schwer, hier zu gewinnen. Leverkusen ist eine junge, talentierte Mannschaft, die heute auch sehr offensiv gespielt hat."

Sandro Wagner (Bayern München): "Wir haben uns viel vorgenommen. Wir sind als Mannschaft aufgetreten und haben unsere Chancen gut genutzt. Ich habe auch gedacht, ich spiele von Anfang an. Enttäuscht war ich aber nicht. Reingekommen, gewonnen, das passt."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Für den Auftritt brauchen wir uns nicht zu schämen. Wir haben versucht zu attackieren, verteidigen vor dem 0:1 aber nicht gut. Dann kriegen wir mit einem Konter das 0:2, hätten danach aber sogar noch den Ausgleich schaffen können. Bayern war abgeklärter, der Sieg geht in Ordnung. Heute wäre trotzdem was möglich gewesen."

Lars Bender (Bayer Leverkusen): "Es war ein anderes Spiel als in München. Der Rückstand war ungünstig. Gegen die Bayern ist es immer schwer, wenn du 0:2 hinten liegst. Wir waren mit dem Tor wieder dran. Es wäre mehr drin gewesen, aber wir waren zwischendurch nicht mutig genug."

Dominik Kohr (Bayer Leverkusen): "Das war heute einfach cleverer von den Bayern. Sie haben diese Qualität: Sie befreien sich nicht nur aus engen Situationen, sondern nutzen auch ihre Chancen."

Rudi Völler (Sportchef Bayer Leverkusen): "Die Mannschaft hat auch nach dem 0:2 nicht aufgeben. Wir haben immer an uns geglaubt und waren dann nochmal dran. Dann sind wir volles Risiko gegangen und bekommen zum Schluss noch das dritte Tor."