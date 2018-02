Nach Liga-Pleite: Real muss gegen PSG liefern

Cristiano Ronaldo will mit Real erneut die Champions League gewinnen

Real Madrid schont Cristiano Ronaldo für das Achtelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain - und verliert. Die Sorgen bei den Franzosen sind nach dem Ausfall ihres Superstars Neymar deutlich größer.

Die Nachricht aus Brasilien erreichte Real Madrid zur richtigen Zeit. Mit 0:1 hatten die Königlichen am Dienstagabend in Barcelona verloren, und zwar nicht beim bereits weit enteilten Erzrivalen FC, sondern bei Espanyol, dem klubgewordenen Mittelmaß der Primera División. Reals Trainer Zinédine Zidane schimpfte über die Fehler seiner B-Elf in der zweiten Halbzeit und dürfte doch spätestens am Morgen darauf erleichtert aufgeatmet haben.

Neymar da Silva Santos Senior, Vater des teuersten Fußballers der Geschichte, raubte Paris Saint-Germain die letzte kleine Hoffnung auf einen Einsatz des brasilianischen Superstars im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Madrid (Dienstag, 20:45 Uhr). Neymar werde "sechs bis acht Wochen" ausfallen, sagte der Senior bei "ESPN" Brasil: "Bei PSG wissen sie, dass sie für die kommenden Spiele nicht auf ihn setzen können."

Wenige Stunden zuvor hatte PSG-Trainer Unai Emery die Hoffnung auf den Einsatz seines 222-Millionen-Euro-Mannes gegen Madrid noch nicht aufgeben wollen. "Wir werden sehen, wie es sich in den nächsten Tagen entwickelt", sagte Emery. Der Spanier weiß genau, wie schwierig die Aufgabe gegen den Titelverteidiger nach dem 1:3 im Hinspiel ohne Neymar wird. Auch wenn Real noch immer weit von der Form der vergangenen Saison entfernt ist.

Kroos und Modric fallen aus

In der Liga hat der Rekordmeister mittlerweile 14 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona und sogar ein Spiel mehr ausgetragen. Bei zehn Punkten Vorsprung auf Platz fünf sollte die erneute Qualifikation für die Königsklasse jedoch nicht mehr in Gefahr geraten, daher gönnte sich Zidane den Luxus, seinen Superstar bei Espanyol zu schonen. Cristiano Ronaldo sollte nicht das gleiche Schicksal treffen wie Neymar, der am Sonntag gegen Olympique Marseille eine Verstauchung im rechten Fußgelenk sowie einen Haarriss im Mittelfußknochen erlitten hatte.

Zidane muss bereits den Ausfall seiner Mittelfeldachse Toni Kroos und Luca Modric kompensieren. Auch die Brasilianer Marcelo und Casemiro sind verletzt - damit fehlt die defensive Stabilität. Gegen Espanyol rettete Torwart Keylor Navas nach dem Seitenwechsel einige Male in höchster Not, ehe auch er in der dritten Minute der Nachspielzeit gegen Gerard Moreno machtlos war. "Uns hat überall ein bisschen gefehlt", sagte Zidane.

CL-Titel soll die Saison retten

Allzu tragisch nahm er die Niederlage nicht, man müsse schlechte Zeiten akzeptieren, sagte der Welttrainer des vergangenen Jahres. Der Fokus der stolzen Madrilenen liegt nach dem peinlichen Aus im Pokal und den schwachen Auftritten in der Liga ohnehin nur noch auf der Königsklasse. Nur der dritte Titel nacheinander kann Zidane, Ronaldo und Co. die Saison retten.

Auf Zidane wartet die Aufgabe, seine erste Elf auf die wenigen wichtigen Spiele in der Champions League optimal vorzubereiten. Daher wird Europameister Ronaldo wohl schon vor dem Kracher in Paris in den Kader zurückkehren, um sich bei der Generalprobe am Samstag gegen Aufsteiger FC Getafe warmzuschießen.