Auf Salzburg wartet im Duell der EL-Sieger "Härtetest" Rapid

Es wird ein harter Fight

Die Ausgangsposition für den Schlager der achten Runde der Bundesliga könnte besser nicht sein. Drei Tage nach ihren Europa-League-Triumphen treffen Serienchampion Red Bull Salzburg und Rapid am Sonntag (17.00 Uhr) in Wals-Siezenheim aufeinander. Die in der Liga bisher makellosen "Bullen" könnten dabei zur Rapids Bundesliga-Startrekord aufschließen.

1987/88 eröffneten die Hütteldorfer die Saison mit acht Siegen in Folge, Salzburg hält derzeit bei derer sieben. "Nach sieben Siegen in Serie wird jeder weitere Sieg noch härter zu erarbeiten sein", prophezeite Salzburgs Trainer Marco Rose. "Es ist eine schöne Aufgabe, der wir uns stellen. Noch dazu, wo wir gestern gezeigt haben, wie gut die Mannschaft Fußballspielen kann." Die Chancen, die Bestmarke zu knacken, scheinen gut - zumal nach dem 3:2-Prestigeerfolg bei RB Leipzig am Donnerstag. Auch wenn Rose bei der Pressekonferenz leichte Müdigkeitserscheinungen aufwies. "Ich habe nur ein bisschen geschlafen, die Glückwünsche werde ich am Abend beantworten", erzählte der Deutsche.

Am Sonntag erwarte er einen Gegner "mit großem Selbstvertrauen", meinte Rose. "Nach dem Sieg gegen Moskau kommen die sicher mit breiter Brust", sagte er im Hinblick auf Rapids 2:0-Heimerfolg zum EL-Auftakt gegen Spartak Moskau. "Wir wollen und müssen unsere breite Brust nutzen", forderte der 42-Jährige - und warnte nicht nur speziell vor Deni Alar ("Er weiß, wo das Tor steht") und Thomas Murg ("Ein sehr gefährlicher Spieler, ein Tempodribbler"), sondern ganz allgemein vor Grün-Weiß: "Rapid ist schwierig gestartet, wird am Sonntag aber alles reinwerfen. Wir müssen höllisch aufpassen."

Außenverteidiger Stefan Lainer sah sein Team gut gerüstet für den Kampf mit dem Tabellensiebenten, der bisher im Zick-Zack-Kurs unterwegs ist und zwölf Punkte hinter Salzburg liegt. "National haben wir bisher nichts anbrennen lassen und zum großen Teil auf hohem Level gespielt", stellte er fest." Den Knacks von der verpassten Königsklasse habe man gut verdaut. "Das Scheitern in der Champions-League-Quali hat wehgetan, aber wir haben gestern die eindeutige Reaktion gezeigt, dass wir nach vorne schauen und nicht einbrechen." Auch der Salzburger mahnte aber zu vollster Konzentration. "Das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Sie haben auch im Wiener Derby gezeigt, dass sie auf hohem Niveau spielen können und haben des öfteren zuletzt Charakter bewiesen. Es wartet am Sonntag ein Härtetest auf uns."

Ein Thema vor dem Duell mit Rapid ist für Rose auch jenes der Rotation. Schon am kommenden Mittwoch wartet in der zweiten Cuprunde Regionalligist Schwaz, danach der WAC. Es folgen die Spitzenspiele gegen Celtic Glasgow und Vizemeister Sturm Graz. Also fünf Partien innerhalb von 15 Tagen. "Es ist nicht einfach, aber da geht es um die Vernunft", meinte Rose im Hinblick auf seine voll motivierten Kicker. Ein Thema für die Startelf sind am Sonntag wohl Stürmer Fredrik Gulbrandsen, der nach seinem Comeback sowohl in St. Pölten als auch in Leipzig traf, sowie Zlatko Junuzovic, der im "Stallduell" ebenfalls eingewechselt worden war. "Fredi ist heiß", erklärte Rose, und "Junuzovic fühlt sich sehr gut und ist erfahren genug".

