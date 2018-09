Palace-Coach Hodgson lobt Ex-Schalker Max Meyer

Max Meyer kommt bei Palace lediglich von der Bank

Seit knapp zwei Monaten steht der Ex-Schalker Max Meyer nun schon beim englischen Erstligisten Crystal Palace unter Vertrag. So richtig angekommen ist der Mittelfeldspieler aber noch nicht. Sein Trainer hat nun noch einmal deutlich gemacht, dass der Deutsche keinen Freifahrtschein erhalten wird und sich seinen Platz erarbeiten muss.

7, 15, 14, 0, 27 - die Einsatzzeiten von Max Meyer für seinen neuen Klub sind überschaubar. Von möglichen 450 Minuten stand der Mittelfeldspieler gerade einmal 63 auf dem Platz. Dabei zeigte der 23-Jährige zwar gute Ansätze, für einen Stammplatz reicht es beim ehemalige Schalker jedoch nicht. Noch nicht.

Mit der Leistung Meyers beim 0:0 gegen Newcastle sei er "sehr glücklich" gewesen, sagte Palace-Coach Roy Hodgson nach Meyers 27-Minuten-Einsatz am Wochenende. "Er hat sehr gut trainiert. Uns gefällt, was wir von ihm und Cheikhou Kouyaté sehen", erklärte Hodgson.

Meyer habe einen "guten Job" gemacht und das "Spiel organisiert und belebt", lobte der Coach den Neuzugang nach dessen Einwechslung gegen Newcastle. "In unseren Augen ist er ein Premier-League-Spieler", sieht Hodgson bei Meyer durchaus die Qualitäten, sich dauerhaft in der englischen Liga durchzusetzen.

Einen Freifahrtschein will der Coach dem Mittelfeldspieler jedoch nicht ausstellen. "Er muss um seinen Platz kämpfen", so Hodgson, der auch sagte: "Natürlich besteht die Möglichkeit, dass er im nächsten Spiel in der Startelf steht."