Kühbauer ist neuer Rapid-Trainer

Eine Heimkehr für Dietmar Kühbauer

Der SK Rapid Wien hat einen neuen Trainer - und der heißt Didi Kühbauer. Nur zwei Tage nachdem der ehemalige SCR-Spieler das Engagement von Goran Djuricin mit einem 2:0-Sieg vom SKN St. Pölten in Hütteldorf beendete, unterschrieb Kühbauer einen Vertrag bis 2021 und nimmt seinen Assistenten Manfred Nastl mit.

"Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es für mich ein großes Ziel ist, bei Rapid auch als Trainer tätig zu sein. Umso mehr freue ich mich, dass mir nun das Vertrauen entgegengebracht wird. Gemeinsam stehen wir jetzt vor einer herausfordernden und keineswegs leichten Aufgabe, aber ich brenne darauf, diese zu bewältigen", so Kühbauer.

Als aktiver Spieler war der Burgenländer von 1992 bis 1997 bei den Wienern, wurde Meister und stand im Europacup-Finale.

Über die Ablösemodalitäten mit dem SKN St. Pölten, mit dem Kühbauer in der bisherigen Saison sensationelle Erfolge feierte, wurde nichts bekannt. "Wir haben alles versucht, um Dietmar Kühbauer in St. Pölten zu halten, aber wir mussten uns letztendlich seinem ausdrücklichen Wunsch beugen, nach Hütteldorf zu gehen. Es macht auch keinen Sinn einen Trainer zu halten, der sich verändern möchte", so Präsident Helmut Schwarzl auf der Vereinshomepage.

"Ich habe schon lange eine sehr hohe Meinung von Didi und mit ihm schon weit vor seinem erfolgreichen Engagement beim SKN St. Pölten sehr gute Gespräche geführt. Ich bin überzeugt, dass er grundsätzlich, aber ganz besonders in unserer aktuellen Situation, perfekt zum SK Rapid passt und freue mich sehr, dass er trotz der großartigen Performance, die er derzeit mit St. Pölten hinlegt, unser Angebot annimmt. Kühbauer erhält bei uns einen Vertrag bis Sommer 2021 und selbstverständlich kommen wir seinem Wunsch nach, einen Assistenten mit ins Trainerteam zu nehmen", meinte Sportdirektor Fredi Bickel.

Der bisherige Co-Trainer Martin Bernhard wird inzwischen von seinen Aufgaben entbunden und wird "ein Angebot für eine anderwertige Position im Verein erhalten". Dafür erbat er sich allerdings noch Bedenkzeit. Der Rest des Betreuerteams bleibt unverändert.

Beim SKN St. Pölten übernimmt vorläufig Sportkoordinator Marcel Ketelaer das Kommando. Ein neuer Trainer soll in der Länderspielpause vorgestellt werden.

red