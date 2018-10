Klopp: Pleite als "beste Vorbereitung" für City-Kracher

Jürgen Klopp will noch nicht über die Meisterschaft nachdenken

Vor dem Kracher-Duell in der Premier League um die Tabellenspitze gegen Manchester City am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker), musste der FC Liverpool eine bitte Pleite in der Champions League einstecken. Teammanager Jürgen Klopp will die Niederlage nun als Motivation nutzen.

"Ich wollte in Neapel nicht verlieren, aber wenn sie mich fragen, was stimmungsmäßig die beste Vorbereitung ist, ist es zu verlieren", sagte Klopp auf einer Pressekonferenz am Freitag und betonte: "City ist ein anderer Gegner in einem anderen Wettbewerb. Mein Vertrauen in das Team ist groß. Wir wollen eine Reaktion zeigen." Die Reds hatten am Dienstag mit 0:1 (0:0) beim SSC Neapel verloren.

Obwohl es in dem Duell am Sonntag um die Tabellenspitze geht, ist es laut Klopp, überflüssig schon jetzt über die Meisterschaft nachzudenken. "Es macht jetzt noch keinen Sinn, über den Titel nachzudenken. Es sind noch einige Spiele zu spielen", so der 51-Jährige.

Für das Team von Pep Guardiola fand Klopp nur lobende Worte: "Es wird ein hartes Spiel. Letztes Jahr waren sie wirklich außergewöhnlich und das erwarte ich auch jetzt von ihnen."

Teams, die so spielen wie die Citizens würden laut Klopp schnell "den Fokus verlieren". "Aber das ist City im letzten Jahr keinmal passiert. Deswegen haben sie meinen Respekt", erklärte der Ex-Trainer vom BVB weiter und gab die Marschroute vor: "Wir müssen unser besten geben, um sie von unserem Tor fernzuhalten und vor ihrem Tor Chancen kreieren.