Argentinien besiegt den Irak auch ohne Messi

Argentinien besiegt den Irak ohne Probleme

Auch im dritten Spiel nach der WM ohne ihren Superstar Lionel Messi ist die argentinische Fußball-Nationalmannschaft ungeschlagen geblieben. Der zweimalige Weltmeister setzte sich auf neutralem Boden in Riad 4:0 (1:0) gegen den Irak durch.

Lautaro Martinez (18.), Roberto Pereyra (53.), German Pezzella (81.) und Franco Emanuel Cervi (90.+2) erzielten die Treffer für den haushohen Favoriten, der am 16. Oktober ebenfalls in Saudi Arabien auf seinen Erzrivalen Brasilien trifft, wiederum ohne Messi. Sein bislang letztes Spiel für die Albiceleste absolvierte der Superstar des FC Barcelona bei der WM-Endrunde im vergangenen Sommer in Russland.

Seit dem Ausscheiden im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich nimmt sich der 31-Jährige eine Auszeit in der Nationalmannschaft. Falls er sich nicht zu einem endgültigen Rücktritt entscheidet, könnte er nach dem Jahreswechsel wieder für Argentinien auflaufen.