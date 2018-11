Klopp warnt Reds vor "außergewöhnlichen" Gunners

Jürgen Klopp und der FC Liverpool treffen am Wochenende auf Arsenal

Mit 26 Punkten aus zehn Spielen sind Jürgen Klopp und der FC Liverpool außerordentlich erfolgreich in die Premier-League-Saison gestartet. Am Wochenende müssen die Reds im Topspiel beim FC Arsenal ran. Ein Gegner, vor dem Klopp höchsten Respekt hat.

Nach dem Aus von Trainer-Legende Arsène Wenger habe Neu-Coach Unai Emery beim FC Arsenal eine große Aufgabe vor sich gehabt, "und diese hat er brillant gelöst", lobte Klopp seinen Trainer-Kollegen vor dem direkten Duell.

Überhaupt hätten die Gunners nach einem harten Start einen "beeindruckenden Lauf" hingelegt. "Sie sind gut organisiert, haben einen klaren Plan und sind stark bei Kontern. Alles, was sie schnell machen, ist außergewöhnlich", schwärmte Klopp von den Qualitäten des kommenden Gegners, der seit dem zweiten Spieltag ungeschlagen ist und in der Liga zuletzt 22 von 24 möglichen Punkten holte.

Arsenal habe einige schwere Spiele auf beeindruckende Art und Weise gewonnen, urteilte der Reds-Coach. "Jetzt", so Klopp, "sind sie eine Gefahr für alle Mannschaften".

Klopp warnt Liverpool: "Ein Viertel der Saison bedeutet gar nichts"

Dass auch seine eigene Mannschaften einen exzellenten Saisonstart hingelegt hat, ist auch Klopp nicht verborgen geblieben. "So weit, so gut", trat der Ex-BVB-Coach vor dem Spitzenspiel dennoch auf die Euphoriebremse. "Ein Viertel der Saison bedeutet aber noch gar nichts. Drei Viertel kommen noch, also ist das nur der Anfang", erklärte Klopp.

Mit seinem Team will er einfach weiterhin guten Fußball spielen: "Lasst und einfach weitermachen und den besten Fußball spielen, den wir spielen können." Trotz aller Zurückhaltung sehe er nicht, wie seine Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt viel besser hätte spielen können.