Sarri über Hazard-Verlängerung: "Hängt von ihm ab"

Der FC Cheslea will den Vertrag mit Eden Hazard unbedingt verlängern

Geht er oder bleibt er? Der englische Spitzenklub FC Chelsea will unbedingt mit Eden Hazard verlängern. Teammanager Maurizio Sarri gab jetzt Einblick in die Verhandlungen mit dem Offensiv-Star.

"Der Klub kann sofort einen neuen Vertrag unterschreiben, aber es hängt von ihm ab, ob er verlängern will oder nicht", wird Sarri von "BBC" zitiert.

Der Italiener ließ keinen Zweifel daran, dass er den 27-Jährigen, dessen Vertrag an der Stamford Bridge noch bis 2020 datiert ist, gerne halten will. "Ich will Eden hier haben, selbstverständlich. Wenn er bleiben will, freue ich mich", so Sarri.

Weiter verriet der Chelsea-Teammanager, dass die Verhandlungen derzeit auf Hochbetrieb laufen: "Ich weiß ganz genau, dass jede Woche Gespräche zwischen dem Klub und Edens Manager geführt werden. Wenn sich etwas ergibt, wird mich der Klub sofort informieren."

Real Madrid lockt Eden Hazard

Allerdings wird der 27-Jährige seit Monaten mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Auch Hazard selbst schwärmte bereits öffentlich von einem Engagement bei den Königlichen.

Nach einem kleinen Leistungstief in der vergangenen Saison hat Hazard im Trikot der Blues wieder zu alter Stärke zurückgefunden. In 13 Ligaspielen verzeichnet der Angreifer bisher 13 Scorerpunkte. Derzeit liegt der FC Chelsea mit zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer Manchester City auf dem dritten Platz.