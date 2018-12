Dortmund scoutet offenbar Oranje-Juwel

Orkun Kökcu (r.) machte sieben Länderspiele für die U19 der Niederlande

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hält Augen und Ohren stets nach neuen Talenten in Europa auf. Offenbar ist der BVB auf den 17 Jahre alten Orkun Kökcu von Feyenoord Rotterdam aufmerksam geworden, der gleich zu Beginn seiner Karriere beeindruckende Zahlen vorlegen kann.

Wie die englische "Sun" berichtet, wird der junge Niederländer mittlerweile von Dortmunder Scouts beobachtet. Kökcu sorgte am vergangenen Wochenende bei seinem Debüt in der Eredivisie für Furore: Gleich im ersten Spiel erzielte er beim 4:1-Sieg gegen den FC Emmen sein erstes Tor. Kurz zuvor lieferte er für Kollegen Steven Berghuis den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0. Seinen ersten Profi-Treffer überhaupt erzielte er Ende September im Pokal.

Der Mittelfeldspieler gilt ohnehin als äußerst torgefährlich. In der niederländischen U19-Liga traf das 1,75 Meter große Talent in dieser Saison viermal in sieben Spielen. Nicht verwunderlich, dass Feyenoord-Coach Giovanni van Bronckhorst den U19-Nationalspieler der Niederlande nun in den A-Kader berufen hat.

Der BVB ist laut dem englischen Boulevardblatt aber im Werben um Kökcu keineswegs allein. Großes Interesse werden dem FC Arsenal, Manchester City, dem FC Chelsea sowie Tottenham Hotspur nachgesagt. Auch der französische Topklub PSG habe den 17-Jährigen auf die Wunschliste gesetzt.

Bei Feyenoord Rotterdam besitzt der Youngster einen Vertrag bis 2020.