Dortmund-Stars winkt Millionen-Prämie im Meisterfall

Die BVB-Stars könnten sich am Ende der Saison über zusätzlichen Geldregen freuen

Am Samstagabend kann sich Borussia Dortmund die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga sichern. Sollte der BVB die Tabellenspitze auch am Ende der Saison innehaben, dürften sich die Stars über eine saftige Meister-Prämie freuen. Das geht aus einem Bericht der "Bild" hervor.

Nach Informationen der Tageszeitung zahlt der Klub nach dem Titelgewinn insgesamt fünf Millionen Euro als Bonus an die Mannschaft aus. Der individuelle Anteil jedes Spielers errechnet sich dabei aus der Anzahl der Saisoneinsätze.

Für einem Stammspieler mit 30 Ligaeinsätzen käme demnach ein Betrag von circa 300.000 Euro zustande.

Die Top-Stars könnten aufgrund von Zusatzvereinbarungen sogar noch deutlich mehr kassieren. Auch Coach Lucien Favre hat sich angeblich eine entsprechende Vertragsklausel gesichert, die ihm für den Titelgewinn eine Prämie von einer Millionen Euro einbringt.

BVB-Meisterprämie für Zorc kein Thema

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc will von diesen Regelungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch nichts wissen. Auf der Pressekonferenz unter der Woche reagierte er auf die Frage nach solchen Vereinbarungen mit der schlichten Antwort: "Nächste Frage!"

Auf Nachfrage der "Bild" stellte er jedoch klar: "Wir sind bislang so weit gekommen, weil wir kleine Schritte gemacht haben und uns auf jedes Spiel neu konzentriert haben. Und nicht, weil wir angefangen haben, uns öffentlich mit irgendwelchen Titeln zu beschäftigen."