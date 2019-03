Hofbauer erleidet Innenbandeinriss im Knie

Dominik Hofbauer muss länger pausieren

St. Pöltens Mittelfeldspieler Dominik Hofbauer hat sich das Innenband im Knie eingerissen und wird einige Zeit ausfallen.

Neben Hofbauer fallen für den Schlager gegen Rapid am Samstag auf Seiten der St. Pöltner auch noch Issiaka Ouédraogo (Bandscheibenprobleme) und George Davies (Knorperlverletzung) aus. Die zuletzt erkrankten Danijel Petrovic und Sandro Ingolitsch sind hingegen wieder einsatzfähig.

Bis Donnerstagabend waren für die Partie am Samstag bereits über 6.000 Karten abgesetzt. Knapp 8.000 Zuschauer dürfen in die NV Arena rein. "Wir wollen in diesem Spiel unseren Teil dazu beitragen, dass es vor einer sehr guten Kulisse ein Fußballfest wird", verspricht SKN-Trainer Ranko Popovic.

