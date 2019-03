Oranje-Legende mosert: Reds nicht titelreif

Ruud Gullit kritisiert den FC Liverpool

Für den ehemaligen niederländischen Fußball-Star Ruud Gullit ist der FC Liverpool in der englischen Premier League aktuell nicht titelreif - und Schuld daran trägt nach Ansicht des Niederländers auch Teammanager Jürgen Klopp.

"Sie spielen zu oft lange Bälle. Mit einem Stürmer wie Mo Salah ist das die falsche Taktik", sagte der Europameister von 1988 dem "Mirror".

Vor allem der Auftritt bei Manchester United (0:0) Ende Februar sei "besorgniserregend" gewesen, urteilte Gullit. "Es fehlte an Pressing, Kreativität und Energie. Liverpool hat dort die große Chance verpasst, ein Titelstatement zu setzen", sagte Gullit.

"Vor dem Spiel gegen United hätte ich gesagt, dass ein Remis im Old Trafford ein akzeptables Ergebnis ist. Aber so wie sich Manchester in diesem Spiel präsentiert hat, hätte Liverpool mehr mitnehmen müssen. United hatte mit Verletzungen zu kämpfen und Liverpool hat das einfach nicht ausgenutzt", konkretisierte der ehemalige Weltklasse-Spieler seine Kritik.

Gänzlich abschreiben will der 56-Jährige die Reds aber noch nicht: "Sie müssen zu dem zurückkehren, was sie am besten machen und das hohe Pressing zurückbringen, das sie den Großteil der Saison genutzt haben."

Der ehemalige Mittelfeldspieler spielte selbst von 1995 bis zu seinem Karriereende 1998 für den FC Chelsea in England und gewann mit den Blues 1997 den FA-Cup. Seine erfolgreichste Zeit verbrachte er jedoch beim AC Mailand, mit dem er drei Mal den Ligatitel (1988, 1992, 1993) holte.