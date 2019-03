Trapp engagiert umstrittenen Lewandowski-Berater

Kevin Trapp ist von PSG an Eintracht Frankfurt verliehen

Nationaltorhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt hat seinen Berater gewechselt. Die 28 Jahre alte Leihgabe von Paris Saint-Germain vertraut zukünftig auf die Dienste von Pini Zahavi.

Wie "Bild" berichtet, löst der umtriebige Israeli Jörg Neubauer nach vier Jahren ab. Zahavi gilt als ausgewiesener Transfer-Experte, hatte unter anderem beim Weltrekord-Wechsel von Neymar zu PSG seine Finger im Spiel.

Zuletzt sorgte der 75-Jährige für Aufsehen, als er versuchte, Stürmer-Star Robert Lewandowski einen Abgang vom FC Bayern München in Richtung Real Madrid zu ermöglichen. Das Vorhaben scheiterte, der Pole blieb beim Rekordmeister.

Was das Engagement Zahavis für die Zukunft von Trapp bedeutet, muss die Zeit zeigen. Klar ist, dass der Leihvertrag des Keepers nach der Saison ausläuft und er Stand jetzt nach Paris zurückkehrt. Sowohl die Eintracht als auch der Profi sollen jedoch an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit interessiert sein. Trapp will allerdings auf jeden Fall auch zukünftig international spielen.

Aktuell steht Frankfurt im Achtelfinale der Europa League und belegt Tabellenplatz fünf in der Bundesliga.