Wolf-Comeback zögert sich weiter hinaus

Raphael Wolf fällt weiterhin aus

Fortuna Düsseldorf muss weiterhin auf seinen Torhüter Raphael Wolf verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, habe Wolf "Probleme mit dem vestibulären Nervensystem, das für den Gleichgewichtssinn zuständig ist".

Der 30-Jährige benötige nun Ruhe und Erholung: "Da der Heilungsverlauf laut der behandelnden Spezialisten sehr unterschiedlich ist, lässt sich aktuell nicht sagen, wie lange Wolf ausfallen wird."

Mit der Zeit soll aber definitiv Besserung eintreten, so die Düsseldorfer weiter: "Der Nerv wird wieder vollständig ausheilen." Wolf ist in dieser Bundesliga-Saison noch ohne Einsatz, er hat lediglich in der ersten Runde des DFB-Pokals über 90 Minuten gespielt.

Im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Montagabend (20:30 Uhr) wird erneut Michael Rensing im Tor stehen. Trainer Friedhelm Funkel warnte sein Team derweil vor dem Gegner.