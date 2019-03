Tedesco erklärt Uth-Aus - Fährmann mit Einsatzgarantie

Domenico Tedesco hat sich den Fragen der Journalisten gestellt

Trainer Domenico Tedesco will beim Fußball-Vizemeister Schalke 04 keine Stammspieler in der Champions League für den Abstiegskampf schonen.

"Keine Sekunde" habe er darüber nachgedacht, sagte der 33-Jährige vor dem Abschlusstraining vor dem Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag bei Manchester City: "Natürlich ist die Situation in der Liga hochgefährlich. Aber wir möchten hier mit aller Macht bestehen. Es geht nicht darum, irgendjemanden zu schonen."

Die Chancen der Königsblauen auf den Einzug ins Viertelfinale sind nach der 2:3-Heimspiel-Niederlage im Hinspiel minimal. In der Bundesliga ist Schalke nach sieben Spielen in Folge ohne Sieg auf den 14. Rang abgestürzt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch vier Punkte. Am Samstag (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig geht es auch um Tedescos Job, der nach der 2:4-Niederlage bei Werder Bremen vorerst im Amt blieb.

In Manchester verzichtet Tedesco erneut auf Nationalspieler Mark Uth und den Marokkaner Amine Harit. Zu den Gründen wollte er sich am Montagabend nur wenig äußern. "Ich werde in keinster Weise mit dem Finger auf irgendwen zeigen", sagte er und betonte: "Die Jungs gehören nach wie vor zur Truppe." Er ließ allerdings durchblicken, dass es keine sportlichen Gründe für die Entscheidung gegeben habe: "Ich habe klar gesagt, dass es jetzt um die Charakterfrage geht." Uth und Harit hatten bereits in Bremen nicht zum Kader gehört.

Im Tor wird wie im Hinspiel Kapitän Ralf Fährmann stehen. Tedesco hatte dem 30-Jährigen, der seinen Stammplatz nach der Winterpause an U21-Nationaltorwart Alexander Nübel verlor, als Dankeschön die Einsätze in der Champions League in Aussicht gestellt. "Ich habe das gesagt, und dazu stehe ich", erklärte er.

weltfussball hat die PK im Live-Blog begleitet Hier sind alle Aussagen aus der Schalke-Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Nastasic über Verunsicherung auf dem Feld +++

"Ich hab das schon erwähnt: Manchmal gibt's im Fußball solche Zeiten. Natürlich wollen wir zeigen, dass wir gut sind. Aber manchmal funktioniert das nicht. Wir müssen unbedingt Charakter zeigen und zeigen, dass wir fighten wollen für den Klub. Ich glaube, dass wir das zuletzt gezeigt haben und hoffe, dass wir das auch morgen zeigen.

+++ Tedesco darüber, wie er die Lage in der Liga ausblenden will +++

"Ich versuche mich zu fokussieren auf das, was ich beeinflussen kann. Auf das Training, auf das Spiel, auf die Aufstellung. Alles andere versuche ich auszublenden. Ich nehme die Situation an, wie sie ist und versuche, das Maximum zu leisten."

+++ Nastasic über die Nationalelf +++

"Es ist genau wie vor einem Jahr. Ich spiele zur Zeit nicht für mein Land. Ich hoffe, das ist nicht für immer so!"

+++ Tedesco über das CL-Spiel als Ausbruch aus dem Alltag +++

"Grundsätzlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, die Situation in der Liga wird mir morgen egal sein. Ich freue mich auf das Spiel, ich bin stolz, die deutsche Flagge hochhalten zu dürfen."

+++ Tedesco über die Möglichkeit, Rudy als Verteidiger einzusetzen +++

"Den habe ich vorhin vergessen, aufzuzählen. Er ist eine Option für die rechte Abwehrseite, eine offensivere Möglichkeit."

+++ Nastasic über die vielen Gegentore +++

"Wir haben wirklich viele Tore kassiert. Darüber sind wir nicht glücklich. Es gibt diese Phasen im Fußball, wo jeder Schuss im Tor landet. Ich fange bei mir selbst an, ich will mich verbessern. Ich bin wirklich sicher, dass wir es schon morgen besser machen werden. Wir dürfen da keine einfachen, individuellen Fehler machen. Wir werden aber auch vorne nur wenig Chancen haben, die müssen wir nutzen."

+++ Tedesco über den City-Fan, der von Schalke-Hooligans angegriffen wurde +++

"Es freut mich, dass er auf dem Weg der Besserung ist. Wir denken an ihn."

+++ Tedesco über Citys Chancen auf den Titel +++

"Um den Titel zu gewinnen, musst du auf dem höchsten Level unterwegs sein, da brauchst du Glück. Ich glaube aber, dass sie es im nächsten Jahr packen könnten, falls es dieses Mal nicht klappt."

+++ Nastasic über seine City-Zeit +++

"Es war eine tolle Zeit. Es war ein toller Teil meines Lebens, auch wenn natürlich sportlich einiges hätte besser laufen können. Aber ich freue mich sehr auf das Spiel morgen."

+++ Tedesco erneut über Uth und Harit +++

"Da geht es auch um eine Charakter-Frage. Da entscheiden wir uns bewusst PRO gewisse Spieler und nicht gegen andere. Deshalb ist beispielsweise auch Cedric Teuchert dabei. Er hat es sich erarbeitet."

+++ Tedesco über einen Fährmann-Einsatz +++

"Der Ralle wird spielen! So viel verrate ich. Das habe ich gesagt, dazu stehe ich auch. Wir haben eine super Situation mit beiden Keepern. Das macht es nicht einfach. Aber Ralle hat es einfach verdient."

+++ Nastasic über den Unterschied gegen ManCity-Profis zu spielen im Vergleich zur Bundesliga +++

"Da gibt es kaum Unterschiede, auch wenn wir natürlich gegen eines der größten Teams Europas spielen. Ich hoffe, dass wir morgen auf dem Platz zeigen können, was wir drauf haben und unsere Fehler abstellen."

+++ Tedesco über den Plan für die rechte Abwehr-Seite +++

"Es gibt noch keine endgültige Entscheidung, wer dort spielt. Wir überlegen, Bruma dort spielen zu lassen. Mendyl könnte - obwohl Linksfuß - dort auch spielen. Auch Matando wäre möglich als rechter Verteidiger."

+++ Tedesco über mögliche Schonung von Spielern +++

"Daran habe ich keine Sekunde gedacht! Natürlich ist die Lage in der Liga gefährlich, aber wir wollen hier mit aller Macht in Manchester bestehen. Wir haben es ja im Hinspiel gezeigt, dass wir gut spielen können. Wir müssen noch besser spielen! Erst ab morgen Nacht sind wir wieder auf die Bundesliga fokussiert."

+++ Tedesco über die Nichtberücksichtigung von Uth und Harit +++

"Das sind Themen, die wir intern besprechen! Es gilt das, was ich vor Bremen bereits gesagt habe: Wir zeigen in keinster Weise mit einem Finger auf irgendjemanden. Es war eine Entscheidung für die Jungs, die mitgefahren sind. Uth und Harit gehören zur Truppe."

+++ Tedesco über die Chancen aufs Weiterkommen +++

"Wir sind heute morgen aufgestanden und hergeflogen, um die kleine Chance zu nutzen. Natürlich sind wir Außenseiter, klarer Außenseiter. Aber wir haben eine Chance. Dafür brauchen wir einen besonderen Tag!

+++ Endlich startet die PK! +++

Die Schalker sind da! Die Pressekonferenz kann starten.

+++ Nach der PK ist vor dem Training +++

Schon um 19 Uhr lädt der Schalke-Coach seine Schützlinge zum Abschlusstraining.

+++ Beginn verzögert sich um ein paar Minuten +++

Noch ist Tedesco nicht auf dem Podium zu sehen, auch von Matija Nastasic, der ebenfalls anwesend sein wird, gibt es noch keine Spur.

+++ Gleich geht's los! +++

Alles ist vorbereitet. Die PK kann in Kürze beginnen!

+++ Der S04-Kader für das Duell mit ManCity +++

Mit diesem Personal ist der Revierklub in England gelandet:

Tor: Ralf Fährmann, Alexander Nübel, Michael Langer*, Yannic Lenze

Abwehr: Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Benjamin Stambouli, Sascha Riether*, Bastian Oczipka, Salif Sané, Jeffrey Bruma

Mittelfeld: Weston McKennie, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Sebastian Rudy, Rabbi Matondo,

Angriff: Ahmed Kutucu, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Cedric Teuchert, Breel Embolo

*nicht für die Champions League gemeldet

+++ Gerüchte um Uth +++

Schalke wird ohne Mark Uth in Manchester antreten. Warum? Angeblich hat der Stürmer ein Training verpasst. Mehr dazu hier!

+++ Pep nimmt Schalke nicht auf die leichte Schulter +++

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola hat sein Team vor dem zweiten Champions-League-Duell gegen den FC Schalke vor zu viel Selbstsicherheit gewarnt.

"Schalke braucht hier nur zwei Tore", sagte Guardiola am Montag und verwies auf die Überraschungen im Achtelfinale. "Vor einer Woche hätten wir weder erwartet, dass es PSG passieren wird oder Real Madrid."