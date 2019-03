Leroy Sané steuerte einen Treffer und drei Assists zum 7:0 über den FC Schalke 04 bei

Nach dem 0:7-Debakel im Achtelfinale der Champions League bei Manchester City erhält der FC Schalke 04 moralische Unterstützung von Leroy Sané.

"Ich hoffe nicht, dass Schalke absteigt", sagt der Flügelstürmer über seinen Ex-Klub im "kicker". "Das ist ein großer Verein, der in die Bundesliga gehört. Ich wünsche mir, dass sie die Fehler finden und beheben können und die Kurve kriegen." Schalke befinde sich zur Zeit in einer schwierigen Phase, aus der es nicht einfach sei, sich zu befreien.

Dabei hätten sich die Schalker in Manchester anfangs in der Defensive noch recht stabil gezeigt. "In den ersten 20 Minuten haben sie es gut gemacht. Sie haben uns wenig Räume gegeben und gut verteidigt. Wenn ihnen da ein Tor gelingt, kann es knapp werden", sagte Sané.

Ein Tor gelang allerdings nicht, stattdessen weisen die Knappen nun eine verheerende Bilanz mit fünf Niederlagen am Stück bei insgesamt 21 Gegentoren auf.

Rundum zufrieden ist Sané mit der Leistung seines eigenen Teams: "Jedes Spiel mit dieser Mannschaft bereitet mir große Freude. Wir wissen genau, was wir tun müssen, um unser Spiel durchzuziehen, und versuchen immer, unsere Tore zu erzielen - auch wenn wir schon 3:0 oder 4:0 führen. Es ist allerdings nicht immer so leicht, wie es vielleicht aussieht."