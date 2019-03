Bericht: Löw beruft Eggestein - Götze wieder außen vor

Maxi Eggestein soll Teil des DFB-Kaders sein

Die große Überraschung bei der Benennung seines Kaders nahm Bundestrainer Joachim Löw bereits vor einigen Tagen vorweg: Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller stehen nicht im Aufgebot. Zwei Newcomer dürfen sich hingegen Chancen auf ihr Debüt in der Nationalmannschaft ausrechnen.

Wie der "Sportbuzzer" vermeldet, soll Maximilian Eggestein zu den Spieler gehören, mit denen Löw die ersten beiden Länderspiele im Jahr 2019 bestreiten will.

Der 22-Jährige gilt bereits seit einiger Zeit als heißer Kandidat für einen Sprung in den A-Kader. In dieser Saison ist der Mittelfeldspieler bei Bundesligist Werder Bremen zum Stammspieler gereift. Er absolvierte alle 25 Ligaspiele von Beginn an, dabei gelangen ihm fünf Treffer. Zuvor war Eggestein bereits Teil der U21, für die er elf Mal auflief.

Götze nicht mit dabei - Stark vor Debüt

Mit Niklas Stark von Hertha BSC Berlin soll nach Informationen der "Bild" ein weiterer Youngster im Aufgebot stehen. Auch der 23-Jährige war bis zuletzt Teil der deutschen U21.

Nicht mit dabei ist dem "Sportbuzzer" zufolge trotz zuletzt guter Leistung Mario Götze vom BVB. Der WM-Held von 2014 wartet nun schon seit November 2017 auf einen Einsatz in der DFB-Auswahl.

Das DFB-Team bestreitet am Mittwoch (20.03) gegen Serbien das erste Länderspiel des Jahres. Am Sonntag (24.03.) startet das Nationalteam dann in die Quali für die Europameisterschaft 2020.