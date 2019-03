BVB ohne Reus und Witsel beim FC Bayern?

Marco Reus könnte dem BVB gegen den FC Bayern aus privaten Gründen fehlen

Borussia Dortmund droht im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München (6. April) womöglich der Ausfall von Axel Witsel und Marco Reus.

Witsel laboriert an einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Mit der gleichen Verletzung fehlte Reus dem BVB zuletzt dreieinhalb Wochen lang. Für den Belgier dürfte es im Hinblick auf das Duell mit dem FC Bayern also eng werden.

Reus' Freundin Scarlett Gartmann erwartet laut "Bild" derweil in rund zwei Wochen das erste Baby des Paares - genau in jenem Zeitraum also, in dem der BVB nach München reist. Weilt der Dortmunder Kapitän also im Kreißsaal statt in der Allianz Arena?

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke äußerte sich optimistisch: "Natürlich ist eine Geburt immer mit Aufregung verbunden. Aber wenn es dann mal so weit ist, sorgt die Geburt eines Babys für Glücksgefühle und jede Menge Adrenalin. Sie wird Marco sicher zusätzlich beflügeln."

BVB hofft auf zeitnahe Rückkehr von Mario Götze, Paco Alcácer und Lukasz Piszczek

Mario Götze, Paco Alcácer und Lukasz Piszczek dürften zeitnah wieder Optionen für BVB-Trainer Lucien Favre sein. Götze hatte sich vor dem 3:2-Auswärtssieg bei Hertha BSC am Samstag mit einer gebrochenen Rippe abgemeldet.

Favre und Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl zeigten sich anschließend optimistisch und hoffen auf einen Einsatz Götzes nach der Länderspielpause gegen den VfL Wolfsburg - wobei die betroffene Rippe mit einem Panzer geschützt werden könnte.

Auch bei Alcácer, der in Berlin mit einem Faserriss ausgefallen war, fällt die Prognose hinsichtlich einer baldigen Genesung optimistisch aus. "Wir hoffen, dass wir ihn gegen Wolfsburg wieder dabei haben“, sagte Favre.

Piszczek wird nach seiner sechswöchigen Pause aufgrund einer Fußverletzung in dieser Woche wieder ins Training einsteigen, muss aber noch seinen Rückstand aufholen. Ein Einsatz im März kommt vermutlich zu früh für den Vize-Kapitän.