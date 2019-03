1. FSV Mainz 05 bindet Onisiwo

Mindestens ein weiteres Jahr beim 1. FSV Mainz: Karim Onisiwo

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Stürmer Karim Onisiwo (27) um ein weiteres Jahr bis 2020 verlängert. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

"Karim Onisiwo hatte bei Mainz 05 leider zunächst mit Verletzungen zu kämpfen. Nun ist er konstant gesund, hat sich besonders in diesem Jahr weiterentwickelt und in den Vordergrund gespielt. Wir sind froh, dass wir ihn ein weiteres Jahr an uns binden können", wird Sportvorstand Rouven Schröder auf der Homepage der 05er zitiert.

Karim bleibt ✅ Angreifer Karim Onisiwo steht ab sofort bis 2020 bei #Mainz05 unter Vertrag. Die 05er haben die festgeschriebene Option auf die Verlängerung des ursprünglich bis zum kommenden Sommer datierten Vertrages um ein Jahr wahrgenommen. pic.twitter.com/J8DtsWNlyR — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 26. März 2019

Die Mainzer zogen demnach eine Option im Vertrag des Österreichers. Onisiwo ist seit 2016 bei den Mainzern und absolvierte 60 Pflichtspiele (sechs Tore).