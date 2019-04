LASK verlängert mit James Holland langfristig

James Holland ist seit Sommer 2017 bei den Linzern

Gute Nachrichten beim LASK. James Holland bleibt weiterhin an Bord. Der Australier unterschrieb einen neuen Vertrag mit Laufzeit bis 2023.

"Es freut mich, dass der LASK mir dieses Vertrauen schenkt, ich fühle mich unglaublich wohl in Linz und will hier noch viel erreichen. Wir haben eine super Truppe und es macht Spaß, Teil davon zu sein", so der defensive Mittelfeldspieler in einer Presseaussendung.

Auch sein Trainer Oliver Glasner zeigte sich hocherfreut: "James ist zu einem Führungsspieler herangewachsen, wir sind froh ihn langfristig an den Verein gebunden zu haben."

red