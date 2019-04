Medien: ManCity droht Exodus - auch Sané will weg

Leroy Sané soll angeblich den Wunsch hegen, Manchester City zu verlassen

Leroy Sané blieb im Star-Ensemble von Manchester City zuletzt nicht selten nur die Zuschauerrolle. Ein Umstand, der beim deutschen Fußball-Nationalspieler angeblich Abwanderungsgedanken reifen lässt.

Sané soll einer von sieben oder acht Spielern der Citizens sein, die den Klub verlassen wollen. Das enthüllte der spanische Journalist José Luis Sánchez exklusiv im Fußball-Talk "El Chiringuito".

Neben Sané nannte Sánchez auch Gabriel Jesus. Das Duo soll damit hadern, häufig nicht von Beginn an auf dem Platz zu stehen. Sané, dessen Vertrag 2021 ausläuft, ist zwar drittbester City-Scorer in der Premier League, wird von Teammanager Pep Guardiola aber gerade in den wichtigen Partien nicht selten verschmäht. Gabriel Jesus (Vertrag bis 2023) startete in der Liga lediglich achtmal, 18 Mal kam er von der Bank.

Ähnlich soll es bei den anderen, nicht näher genannten Spielern, aussehen. Der Glaube daran, dass sie demnächst eine Chance unter Guardiola bekommen, existiert angeblich nicht.