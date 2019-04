Renato Sanches spricht erneut über Abgang

Renato Sanches wird den FC Bayern im Sommer wohl verlassen

Edelreservist Renato Sanches liebäugelt weiter mit einem Abgang vom FC Bayern München. Womöglich steht sogar ein endgültiger Abschied des portugiesischen Europameisters im Raum.

"Ob eine Leihe oder ein Verkauf besser ist, weiß ich nicht. Das werde ich sehen", sagte Sanches nach dem 1:0-Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Werder Bremen am Samstag. Der 21-Jährige zeigte sich unzufrieden mit seiner Einwechslung in der 87. Spielminute: "Fünf Minuten sind nicht genug."

Sanches kam in der laufenden Saison zwar 23 Mal in Pflichtspielen für den FC Bayern zum Einsatz, allerdings nur sechsmal von Beginn an. Zuletzt hatte der Mittelfeldspieler von mangelnder Kommunikation mit Niko Kovac berichtet. "Der Trainer erklärt mir nicht, warum ich nicht spiele. Es ist nicht meine Entscheidung, ob ich spiele oder nicht. Es ist die Entscheidung des Trainers."

Laut Informationen von "Sport Bild" befinden sich die Münchner Verantwortlichen auf der Suche nach einem Leihklub für den Youngster. Sanches war bereits in der vergangen Saison an Swansea City in die Premier League ausgeliehen.

Doch auch dort konnte sich das vermeintliche Supertalent, für das der FC Bayern im Jahr 2016 satte 35 Millionen Euro an Benfica zahlte, nicht durchsetzen.