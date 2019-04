Medien: Köln trennt sich von Trainer Markus Anfang

Markus Anfang trainiert den 1. FC Köln seit dem Sommer

Nach der bereits achten Saisonpleite für Zweitliga-Primus 1. FC Köln hängt am Geißbockheim der Haussegen gewaltig schief. Noch in der Nacht nach der 1:2-Heimniederlage gegen Darmstadt 98 wurde kurzfristig das Samstags-Training der Domstädter abgesagt. Das Spiel gegen die Lilien war anscheinend der letzte Auftritt von Trainer Markus Anfang.

Wie der "kicker" berichtet, steht der 44-Jährige unmittelbar vor einer Trennung von seinem gegenwärtigen Arbeitgeber. Laut "Bild" ist die Trennung sogar bereits besiegelt.

Erste Zeichen, die für einen Rauswurf sprechen, hatte es bereits am Freitagabend gegeben. Als die Kölner nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge mit hängenden Köpfen den Platz verließen, wurden Team, Vorstand und Trainer heftig von den eigenen Fans ausgepfiffen. Aus der Südkurve gab es laute "Anfang-raus"-Sprechchöre.

Auch Armin Veh vermied nach der Niederlage ein Bekenntnis zum Trainer. "Das muss ich erst mal sacken lassen. Ich sage etwas, wenn ich etwas zu sagen habe", erklärte der Sportvorstand.

Acht Saison-Niederlagen, vier Spiele in Folge ohne Sieg

Bereits im Vorlauf der Partie äußerte sich Veh nur zurückhaltend über die Zukunftsperspektive Anfangs beim Effzeh: "Wenn Markus Anfang mit der Mannschaft den Aufstieg schafft, dann hat er eine Leistung erbracht." Das erklärte Saisonziel, den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga, traut man dem Coach nun offenbar nicht mehr zu.

Zwar haben die Kölner auch nach der Pleite gegen Darmstadt selbst bei einem Sieg des aktuellen Tabellendritten SC Paderborn gegen Heidenheim am kommenden Sonntag auch nach dem 31. Spieltag drei Partien vor Saisonende noch immer einen Vorsprung von fünf Zählern auf den Relegationsplatz.

Der Trend in Köln zeigt aber steil nach unten: Aus den vergangenen vier Spielen holten die Geißböcke nur mickrige zwei Punkte. Vor allem beim 4:4 gegen Duisburg und beim 0:3 in Dresden offenbarte das Team eklatante Schwächen in der Defensive und im Aufbauspiel.

Gespräche in Köln laufen auf Hochtouren

Anfang hatte das Amt an der Seitenlinie erst im Sommer übernommen und dafür seine Stelle beim Ligakonkurrenten Holstein Kiel aufgegeben.

Das nächste Training in der Rhein-Metropole ist erst für den Montag anberaumt. Bis dahin könnte womöglich schon ein neuer Cheftrainer gefunden sein, der den Klub sodann in die erste Liga führen soll. Als Kandidat für Anfangs Nachfolge wird der bisherige U21-Trainer Andre Pawlak gehandelt, der mit dem Kölner Nachwuchs in der Regionalliga West zuletzt eine Erfolgsserie hingelegt hatte.