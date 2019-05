Osnabrück verpflichtet Köhler aus Lippstadt

Osnabrück verpflichtet ehemaligen Schalker Sven Köhler

Drittliga-Meister VfL Osnabrück hat als ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Bundesliga Mittelfeldspieler Sven Köhler vom Regionalligisten SV Lippstadt 08 verpflichtet.

In Osnabrück unterschrieb der 22-Jährige einen Zweijahresvertrag. In 29 Einsätzen in der Regionalliga West erzielte Köhler zwei Treffer und bereitete zehn weitere vor.

"Sven Köhler durchlief die Leistungszentren von Borussia Dortmund, dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04, mit denen er die Deutsche Meisterschaft der A-Junioren feiern durfte, ehe er sich in Lippstadt im Seniorenbereich etabliert hat", sagte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes.

Personalplanungen schreiten voran: Die Verträge mit Thomas Konrad und Tim Möller wurden verlängert. Als Neuzugang für die kommende Saison heißen wir Sven Köhler vom SV Lippstadt herzlich an der Bremer Brücke willkommen! #vfl1899 https://t.co/Jl3lSqpOY9 pic.twitter.com/iLGo1IHnXX — VfL Osnabrück (@VfL_1899) 13. Mai 2019

Darüber hinaus verkündete der VfL, dass die Verträge von Thomas Konrad und Tim Möller um ein bzw. zwei Jahre verlängert wurden.