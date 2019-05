Austria Wiens Sommer-Vorbereitungsplan steht

Max Sax und Vesel Demaku werden im Sommer gegen QPR testen

Die Wiener Austria hat zahlreiche Testspiele für die Sommer-Vorbereitung fixiert und wird im Juli gegen den englischen Traditionsverein Queens Park Rangers den Ernstfall proben.

Noch vor dem letzten Spieltag der aktuellen Saison steht bei der Austria bereits der Fahrplan in die Spielzeit 2019/20. Start in die Vorbereitung wird am 19. Juni sein, wenn die Mannschaft zu den Leistungstests in der Generali-Arena anzutreten hat.

In der ersten Trainingswoche sind zwei Testspiele geplant, ehe sich die "Veilchen" ab 30. Juni sechs Tage lang in Loipersdorf im Trainingslager auf die neue Saison vorbereiten. Im Rahmen dieses Camps steht ein weiteres Freundschaftsspiel auf dem Programm.

Eine Woche vor dem Cup-Auftakt steigt dann in der Generali-Arena der Saison-Kick-off. In dessen Rahmen bittet die Austria am 12. Juli (19:00 Uhr) den englischen Zweitligisten Queens Park Rangers zum Test. Zuvor werden die Young Violets um ab 16:00 Uhr auf die U23 von Manchester United treffen.

red