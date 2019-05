Austria verlängert mit Abwehrtalent Borković

Innenverteidiger Alexandar Borković bleibt ein "Veilchen". © FK Austria Wien

Wichtiger Heimsieg, erstes Bundesligator und nun eine langfristige Vertragsverlängerung. Alexandar Borković hat bei Austria Wien erfreuliche Tage hinter sich und unterschreibt bis Sommer 2022.

Im zarten Alter von acht Jahren wurde Alexandar Borković ein Violetter, seitdem hat er sämtliche Nachwuchsmannschaften sowie die Akademie der Austria durchlaufen, bis er am 25. Februar 2017 unter Thorsten Fink für die Profis in der Bundesliga debütierte. Damals war der Verteidiger erst 17 Jahre alt.

Seitdem sind nur 20 Pflichtspiele für die Erste der "Veilchen" dazugekommen, auch weil der Linksfuß immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Dass der Verein dennoch auf sein 19-jähriges Defensivtalent baut, beweist die Vertragsverlängerung, auf die man sich just in der Woche nach seinem ersten Bundesligator gegen den WAC geeinigt hat.

"Es freut mich sehr, dass er durch seine Verlängerung ein Statement setzt und seine Entwicklung bei Austria Wien vorantreiben will. Wir sind von seinen Qualitäten absolut überzeugt. Er verkörpert all das, was einen modernen Innenverteidiger ausmacht, " erklärt FAK-Sportchef Ralf Muhr

Borković lässt wissen: "Ich bin sehr glücklich darüber, auch in den nächsten Jahren bei der Austria, bei der ich quasi aufgewachsen bin und nicht nur als Fußballer sehr viel gelernt habe, spielen zu können. Wir werden jetzt noch alles geben, um diese Saison am Sonntag gut abzuschließen und dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft gehen werden. Ich will dafür als Teil der Austria meinen Beitrag leisten."

Routinier Madl über Austria-Talent Borković: "Hat die Latte selbst hochgelegt"

Am vergangenen Sonntag trug Borković einen großen Teil dazu bei, dass die violette Chance auf Platz drei nach wie vor intakt ist. "Ich freue mich wirklich riesig über mein erstes Tor in der Bundesliga, vor allem war es eines in so einem wichtigen Spiel", lässt der Wiener das 2:0 gegen den WAC auf der Austria-Website noch einmal Revue passieren. "Es war nach der Pause eine bärenstarke Leistung, ich bin stolz auf die ganze Mannschaft", lobt Borković auch seine Kollegen, an deren Seite er nach der roten Karte für James Jeggo eine halbe Stunde lang in Unterzahl fightete.

Aufgrund der Verletzung von Christian Schoissengeyr darf der Linksfuß, dessen Stärke vor allem im Spielaufbau liegt, auch im letzten Match der Meisterrunde beim LASK mit einem Platz in der Startelf rechnen. Von Michael Madl holt sich "Borko" immer wieder Tipps. "Wir sprechen oft miteinander, was man besser machen kann. Er ist ein ruhiger Typ, wenn er in der Mitte der Dreierabwehr spielt", sagt der Routinier über seinen jungen Nebenmann. Was Borković noch verbessern sollte? "Er muss lauter sein!" Vom Talent des 19-Jährigen ist Madl überzeugt: "Er besitzt alle Voraussetzungen und die muss er öfter zeigen und auch bestätigen. 'Borko' hat sich die Latte selbst hochgelegt."

Die nächste Gelegenheit, sein Potential unter Beweis zu stellen, bietet sich kommenden Sonntag (17:00 Uhr). Holt die Austria in Linz zumindest einen Punkt mehr als der WAC zu Hause gegen Sturm Graz, beenden die "Veilchen" die lange als verkorkst gegoltene Saison auf dem versöhnlichen dritten Platz. "Wenn wir so auftreten, wie in der zweiten Hälfte, bin ich guter Dinge, dass wir auch aus Pasching drei Punkte mitnehmen können", ist Borković optimistisch.

