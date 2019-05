Verlängerung? BVB-Bosse verhandeln wohl mit Favre

Lucien Favre soll seinen Vertrag verlängern

Borussia Dortmunds Bosse Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc sind nach der Vizemeisterschaft der vergangenen Bundesliga-Saison offenbar sehr zufrieden mit der Arbeit von Trainer Lucien Favre. Angeblich verhandeln sie mit dem Schweizer bereits eine Vertragsverlängerung aus.

Favre sei am Dienstagmittag mit seinem Berater bei einem Termin mit Watzke und Zorc gesichtet worden, berichtet die "Bild". Bei dem Treffen ging es demnach um eine Verlängerung des Vertrags.

Favres aktueller Kontrakt läuft bis 2020, die BVB-Bosse wollen mit dem Schweizer bis 2022 verlängern. Die Unterschrift des Trainers soll angeblich nur noch Formsache sein.

Große Saisonanalyse mit Kehl und Sammer

Nach dem Treffen unter acht Augen ging es für das Quartett angeblich weiter in ein Dortmunder Restaurant. Dort besprachen die vier mit Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl und Chef-Berater Matthias Sammer die Saison-Analyse, berichtet die "Bild".

Eine Erkenntnis der Analyse war wohl, dass der BVB in der kommenden Saison dem FC Bayern den Kampf ansagen will. "Es ist an der Zeit, etwas ambitionierter aufzutreten. Wir werden mit der klaren Maßgabe in die neue Saison gehen, dass wir wieder versuchen werden, um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Dienstag in Dortmund.

Mit einem neuen Vertrag bekommt Lucien Favre also auch einen klaren Auftrag an die Hand.