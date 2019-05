Marcus Maier bleibt der Admira erhalten

Marcus Maier ist bereits ein Urgestein der Südstädter

Der FC Admira Wacker wird mit Marcus Maier in die Saison 2019/20 gehen. Der Defensiv-Allrounder verlängerte seinen auslaufenden Vertrag. Die Dauer des neuen Kontrakts wurde nicht genannt.

"Ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass ich noch weitere Jahre für die Admira spielen darf und mich hier weiterentwickeln kann. Ich bin schon sehr lange bei unserem Verein, weiß was ich an ihm habe und freu mich einfach auf unsere nächsten Aufgaben, die wir ganz sicher wieder mit Bravour meistern werden", meinte Maier in einer Aussendung.

Der 23-Jährige Eigenbauspieler brachte es bislang auf 53 Einsätze in der Bundesliga. Dabei erzielte er einen Treffer.

red